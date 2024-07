Inter, la maglia 2024/25 in vendita senza sponsor sul sito Nike

Inter e Nike, durante la scorsa estate, hanno rinnovato la propria partnership per un periodo che arriverà fino al 2031. Un accordo di otto anni che garantirà al club nerazzurro circa 30 milioni di euro a stagione.

Presentata la prima maglia per la stagione 2024/25, già indossata dai calciatori di Simone Inzaghi nelle prime amichevoli estive, la divisa casalinga dei nerazzurri è già acquistabile negli store, fisici e online, del club di Viale della Liberazione, ma anche sul sito ufficiale di Nike.

Ma accendendo al sito dello sponsor tecnico dei nerazzurri, la prima maglia dell’Inter 2024/25 è disponibile solamente senza il main sponsor che per la prossima stagione sarà Betsson.sport. Il marchio con sede in Svezia ha siglato un accordo con l’Inter per le prossime quattro annate per un compenso stagionale di circa 30 milioni di euro. Non si tratta, tuttavia, di una scelta di Nike: l’accordo con Besson è stato chiuso a gennaio e quindi era troppo tardi per i tempi produttivi di Nike. Motivo per cui la maglia standard che hanno prodotto da mettere in vendita sul proprio store online è senza sponsor così come senza tricolore.

Tuttavia, negli store Nike fisici la divisa sarà completa di tutte le patch. Non si tratta comunque di una novità per quanto riguarda le maglie dell’Inter vendute online da Nike, visto che anche nel recente passato erano state vendute senza il main sponsor, anche prima del caso DigitalBits. C’è grande attesa, invece, per la presentazione della seconda e terza maglia nerazzurra 2024/25 e che dovrebbero essere svelate nelle prossime settimane.