Dove vedere Bologna Asteras Tripolis tv streaming? Tutte le info sulla sfida

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Bologna Asteras Tripolis tv streaming, quarta amichevole stagionale dei rossoblù di Vincenzo Italiano, che arrivano dalla vittoria contro i neo professionisti, dopo la promozione in Serie C della scorsa stagione, del Caldiero Terme per 5-0 grazie ai gol di Castro (doppietta), Orsolini, il neo acquisto Dallinga e Posch.

Continua il giro di amichevoli della Bologna, che vede i rossoblù continuare la propria preparazione in vista della prossima stagione a Bressanone, dove affronterà la formazione greca che nell’ultima campionato è riuscita a centrare la salvezza abbastanza agevolmente.

Bologna che la prossima stagione sarà impegnato anche in Champions League, grazie a un sontuoso campionato condotto la scorsa stagione sotto la guida di Thiago Motta, approdato alla Juventus nelle scorse settimane. Un compito certo non semplice per Italiano, che arriva dall’ottima esperienza in Conference con la Fiorentina, arrivando per due volte in finale, ma mai riuscendola a vincere. Inoltre, i felsinei hanno visto partire due colonne portanti della squadra come Joshua Zirkzee e Riccardo Calafiori, accasatisi in Premier League rispettivamente al Manchester United e all’Arsenal.

Dove vedere Bologna Asteras Tripolis tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Bologna-Asteras Tripolis, match amichevole, si terrà al Sportplatz Klaus Seebacher, il 31 luglio 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 19.00.

Per la quarta amichevole stagionale dei rossoblù non è prevista una trasmissione in diretta tv. Con la società italiana che non ha comunicato nessuna novità nelle ultime ore, compreso se trasmetterà gli highlights in un secondo momento.