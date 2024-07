Salini (WeBuild): «Progetto rivoluzionario per San Siro: sarà stadio di livello internazionale»

“Un progetto rivoluzionario”. Così Pietro Salini, amministratore delegato di WeBuild, ha definito il piano presentato dalla società a Inter, Milan e Comune di Milano per la ristrutturazione di San Siro.

“Qualche settimana fa, abbiamo presentato un progetto rivoluzionario per lo Stadio San Siro di Milano. La realizzazione del progetto che incorporeremo nella pratica significa per i due club calcistici e per la città avere uno dei migliori stadi che regge il confronto con gli stadi di alta qualità a livello internazionale”, ha spiegato Salini durante la conference call con gli analisti per i risultati del primo semestre.

“La nostra pipeline commerciale rimane forte a oltre 90 miliardi di euro. Rispetto al mercato globale stimato in oltre 30 trilioni per i prossimi 4 anni, sembra una quota molto piccola di esso. Questo ci rende fiduciosi nella solidità e nella durata del mercato per i prossimi anni. Il nostro Gruppo genera il 35% del suo fatturato dall’Italia”, ha aggiunto.

”Ciò è in linea con quello che è detenuto dai concorrenti nei loro mercati nazionali. Qui ci impegniamo a consegnare la quantità rilevante di ordini che abbiamo acquisito negli ultimi anni. Ma molte altre opportunità sono all’orizzonte. Nei prossimi anni ci saranno altri progetti per completare le linee ferroviarie, come la Salerno-Reggio Calabria e le linee Adriatica”.

“Alla fine di giugno, il Parlamento europeo ha aggiornato gli orientamenti della rete transeuropea dei trasporti, includendo molte nuove linee ferroviarie. Con questo aggiornamento arriveranno più finanziamenti. Prevediamo anche investimenti in linee metropolitane, porti, stadi, ospedali e centrali idroelettriche”.