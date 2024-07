Olimpiadi, il nuoto entra nel vivo: dove vedere tutte le gare

Dopo aver visto la cerimonia inaugurale di venerdì, la 33esima edizione delle Olimpiadi è entrata nel vivo. Parigi si appresta così a vivere poco più di due settimane come centro del mondo dello sport con un calendario ricco e fittissimo di gare e, di conseguenza, di medaglie.

Dove vedere nuoto Olimpiadi – Gli azzurri

Per le Olimpiadi di Parigi, in programma da sabato 27 luglio a domenica 4 agosto presso La Defense Arena (batterie dalle 11:00, finali dalle 20:30 eccetto il 4 agosto il cui programma è esclusivamente composto da finali con inizio alle 18:30), la squadra italiana è composta da 36 atleti (20 uomini e 16 donne). L’atleta più giovane, peraltro dell’intera delegazione Italia Team, è il debuttante stileliberista Carlos D’Ambrosio, nato il 5 febbraio 2007; minorenni anche Sara Curtis (19 agosto 2006) e Alessandro Ragaini (2 agosto 2006). Tra gli azzurri due coppie di fratelli come mai avvenuto: Matteo e Michele Lamberti, figli del campionissimo Giorgio e dell’azzurra Tanya Vannini; Luca e Marco De Tullio, già olimpico a Tokyo 2020 (edizione disputata nel 2021 a causa del covid). All’esordio assoluto in nazionale anche Matilde Biagiotti, Giovanni Caserta e Viola Scotto di Carlo. Il capitano Gregorio Paltrinieri e Ginevra Taddeucci saranno impegnati sia in piscina sia nella 10 chilometri di nuoto di fondo.

Dove vedere nuoto Olimpiadi – Il calendario

LUNEDÌ 29 LUGLIO

20:30 Fem 400m Misti Finale

20:43 Mas 200m Stile Libero Finale

21:00 Fem 100m Dorso Semifinali

21:22 Mas 100m Dorso Finale

21:32 Fem 100m Rana Finale

21:48 Fem 200m Stile Libero Finale

MARTEDÌ 30 LUGLIO

Batterie dalle 11:00

Mas 200m Farfalla

Mas 100m Stile Libero

Fem 1500m Stile Libero

Fem 100m Stile Libero

Mas 200m Rana – Batterie

Mas 4 x 200m Stile Libero

Semifinali e Finali

20:30 Mas 100m Stile Libero Semifinali

20:41 Mas 200m Farfalla Semifinali

20:57 Fem 100m Dorso Finale

21:03 Mas 800m Stile Libero Finale

21:25 Fem 100m Stile Libero Semifinali

21:46 Mas 200m Rana Semifinali

21:59 Mas 4 x 200m Stile Libero – Finale

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO

Batterie dalle 11:00

Fem 200m Rana

Mas 200m Dorso

Fem 200m Farfalla

Semifinali e Finali

20:30 Fem 100m Stile Libero Finale

20:36 Mas 200m Farfalla Finale

20:42 Fem 200m Farfalla Semifinali

21:04 Fem 1500m Stile Libero Finale

21:34 Mas 200m Dorso Semifinali

21:46 Fem 200m Rana Semifinali

22:08 Mas 200m Rana Finale

22:15 Mas 100m Stile Libero Finale

GIOVEDÌ 1 AGOSTO

Batterie 11:00

Fem 200m Dorso

Mas 50m Stile Libero

Mas 200m Misti

Fem 4 x 200m Stile Libero

VENERDÌ 2 AGOSTO

Batterie dalle 11:00

Mas 100m Farfalla

Fem 200m Misti

Fem 800m Stile Libero

Mixed 4 x 100m Mista

Semifinali e Finali

20:30 Mas 50m Stile Libero Finale

20:39 Fem 200m Dorso Finale

20:49 Mas 200m Misti Finale

21:09 Mas 100m Farfalla Semifinali

21:34 Fem 200m Misti Semifinali

SABATO 3 AGOSTO

Batterie dalle 11:00

Fem 50m Stile Libero

Mas 1500m Stile Libero

Mas 4 x 100m Mista

Fem 4 x 100m Mista

Semifinali e Finali

20:30 Mas 100m Farfalla Finale

20:39 Fem 50m Stile Libero Semifinali

20:59 Fem 200m Misti Finale

21:09 Fem 800m Stile Libero Finale

21:33 Mixed 4 x 100m Mista – Finale

DOMENICA 4 AGOSTO

Semifinali e Finali

18:30 Fem 50m Stile Libero Finale

18:36 Mas 1500m Stile Libero Finale

19:12 Mas 4 x 100m Mista – Finale

19:35 Fem 4 x 100m Mista – Finale

Dove vedere nuoto Olimpiadi, le sfide in diretta

Per le gare del torneo olimpico non è prevista la trasmissione integrale in diretta in chiaro, anche se sui canali Rai potrebbero aprirsi delle finestre (tra Rai 2 e RaiSport) soprattutto per le gare degli italiani. Ma gli appassionati di nuoto potranno seguire le gare integralmente su Eurosport. Il canale del network europeo di canali televisivi sportivi, di proprietà di Warner Bros. Discovery, è visibile sia per gli abbonati Sky (clicca qui per abbonarti a NOW) che per quelli della piattaforma streaming DAZN (clicca qui per abbonarti).