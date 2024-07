Dove vedere Monza Vis Pesaro tv streaming? Tutte le info sulla sfida

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Monza Vis Pesaro tv streaming, terza amichevole stagionale dei brianzoli di Alessandro Nesta.

Continua il giro di amichevoli del Monza, che per questa stagione si affiderà alla guida dalla panchina dell’ex tecnico della Reggiana dopo la sfida inaugurale persa contro il Palermo della settimana scorsa per il gol decisivo di Di Francesco, e la vittoria per 2-0 contro l’Alcione, grazie alla doppietta firmata da Gianluca Caprari.

Il Monza, che esordirà ufficialmente a metà agosto a Empoli contro i toscani, scenderà in campo contro la formazione militante in Serie C, che inizierà la propria stagione domenica con il turno preliminare della Coppa Italia di categoria contro l’Arezzo.

Dove vedere Monza Vis Pesaro tv streaming? Quando si gioca

Monza-Vis Pesaro, match amichevole, si terrà al Centro Sportivo Luigi Berlusconi di Monza il 29 luglio 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 17.30. Un’occasione per Nesta di valutare la rosa attualmente a disposizione e per Adriano Galliani di definire su quali tasselli è necessario un investimento in sede di mercato, che dovrebbe portare novità importanti per la porta, con l’approdo di Keylor Navas sempre più vicino.

Dove vedere Monza Vis Pesaro tv streaming? Le info sulla sfida

Per la terza amichevole prestagionale dei brianzoli, così come è successa per la seconda che ha visto il Monza fronteggiare e vincere contro il Monza, non è prevista una trasmissione in diretta tv, né in streaming. Si attendono ufficialità da parte dei due club qualora fossero disponibili sui siti ufficiali o sui rispettivi canali social gli higlights di questa sfida.