ManUTD, Ratcliffce spinge per il nuovo stadio: impianto da 2 miliardi e 100mila posti

Sir Jim Ratcliffe vuole un nuovo stadio per il Manchester United. L’azionista di minoranza del club inglese, come riporta il quotidiano The Guardian, sta spingendo affinché la società decida sui propri piani per lo stadio entro dicembre: Ratcliffe in particolare punta sulla costruzione di una nuova struttura con una capienza di 100.000 posti, che costerebbe più di 2 miliardi di sterline e richiederebbe circa sei anni per essere completata.

Si tratterebbe nei piani di un nuovo impianto costruito accanto all’Old Trafford, permettendo l’uso dello stadio esistente fino a quando il nuovo non sarà pronta. Una considerazione fondamentale nell’estetica della costruzione sarebbe che sia riconoscibilmente nell’immagine del club. L’opzione alternativa è una ricostruzione dell’Old Trafford, ma ciò comporterebbe una notevole diminuzione delle entrate perché alcune sezioni dello stadio sarebbero chiuse durante i lavori di rinnovamento oppure il Manchester United dovrebbe giocare altrove mentre i lavori sono in corso.

Colette Roche, Chief Operating Officer dello United, sta guidando il progetto per Ratcliffe e ha visitato numerosi stadi leader nel mondo e consultato i proprietari o coloro che sono stati principalmente coinvolti nella genesi di un impianto. Questo ha incluso discussioni con i dirigenti del Real Madrid riguardo alla riconfigurazione del Santiago Bernabéu, iniziata nel 2019 e vicina al completamento, e c’è stata una valutazione approfondita del SoFi Stadium a Inglewood, nella contea di Los Angeles.

Il SoFi Stadium, di proprietà di Stan Kroenke, proprietario dell’Arsenal, è stato inaugurato nel 2020 e ha ospitato l’amichevole dello United contro l’Arsenal sabato scorso. Ha una capacità di 70.240 posti che può salire a 100.240, ha impiegato quattro anni per essere costruito, è costato oltre 5 miliardi di dollari e ha una copertura di 1 milione di piedi quadrati con 27.000 schermi LED integrati che offrono spazi pubblicitari di primo piano con la visualizzazione visibile dal traffico aereo in arrivo al vicino aeroporto di Los Angeles.

Il SoFi ospita le partite dei LA Rams e dei LA Chargers della NFL ed è un importante luogo per concerti. È situato sul sito del campus di Hollywood Park di 298 acri, un complesso di intrattenimento che comprende un parco commerciale, appartamenti residenziali e il YouTube Theatre. Lo United ha tenuto una serie di incontri prima del loro tour negli Stati Uniti con i responsabili dello sviluppo del SoFi per imparare dal progetto, in particolare per l’elemento del campus, mentre il club valuta come utilizzare al meglio l’area dell’Old Trafford.