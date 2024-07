Olimpiadi, gli italiani in gara oggi: dalla scherma al nuoto, ecco i protagonisti

Alle Olimpiadi sono molti gli italiani in gara oggi. Le Olimpiadi di Parigi entrano nel vivo. Oggi, domenica 28 luglio, si continuano ad assegnare le medaglie, con l’Italia arrivata a quota cinque dopo le prime gare nella capitale francese.

Il secondo giorno dei giochi è caratterizzato da ben 13 eventi con medaglie in palio nella capitale francese. La giornata si apre con le partite della fase preliminare del beach volley femminile, ambientate con la suggestiva Torre Eiffel sullo sfondo.

Olimpiadi italiani in gara oggi, al via anche la scherma

Domenica 28 luglio sarà un altro giorno di debutti per la spedizione italiana a Parigi. A disputare la prima gara olimpica saranno i rappresentanti del nuoto italiano: in vasca vedremo Razzetti nei 400m misti individuali, che potrebbe puntare a una medaglia a fine giornata, Angiolini e Pilato nei 100m rana, Ceccon e Lamberti nei 100m dorso, e Meglio e Ragaini nei 200m stile libero.

Nel torneo di pallanuoto, il Settebello affronterà gli Stati Uniti. Sarà anche il debutto per la squadra femminile di volley, con le ragazze di Velasco che sfideranno la Repubblica Dominicana, e per le coppie di beach volley Gottardi-Menegatti e Ranghieri-Carambula. Berta e Teocchi gareggeranno per una medaglia nel mountain bike.

Inoltre, faranno il loro esordio le ginnaste D’Amato, Villa, Iorio, Andreoli ed Esposito e le schermidrici Errigo, nostra portabandiera, Favaretto, Volpi nel fioretto, e Di Veroli, Santarelli e Vismara nella spada. Infine, sarà il turno di Gambaro, Bonazzi e Sollazzo nel tiro sportivo, Piras e Giuffrida nel judo, Sorrentino e Carini nel pugilato e Maggetti, Renna, Germani e Bertuzzi nella vela.

Olimpiadi italiani in gara oggi, domenica 28 luglio

L’elenco degli italiani in gara oggi: