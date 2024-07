Olimpiadi Parigi 2024: ecco tutti gli sport in gara

Dai grandi classici come le gare di atletica o di nuoto, fino alle new entry come la breakdance. Le Olimpiadi di Parigi 2024 che per 19 giorni catalizzeranno l’attenzione e l’interesse degli appassionati di sport di tutto il mondo, vedranno gareggiare 10.500 atleti, provenienti da 206 delegazioni, in 32 sport differenti, suddivisi a loro volta in varie specialità, con competizioni maschili, femminili e miste (come nel caso delle staffette).

Nel collettivo immaginario, se si pensa ai Giochi Olimpici, prevale sicuramente l’istantanea di un corridore che taglia il traguardo – impossibile non pensare al nostro Marcell Jacobs nella finale dei 100 metri maschili di Tokyo 2020 – o di una nuotatrice che stacca di lunghezze le avversarie – e qui la memoria va ai successi di Federica Pellegrini, attraverso quattro edizioni dei Giochi.

Ma le Olimpiadi rappresentano anche una vetrina mondiale per mettere in mostra sport nuovi o capaci di rinnovarsi, così come discipline fortemente praticate in un determinato territorio ma misconosciute alla platea mondiale.