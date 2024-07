Parigi 2024, quanto guadagnano gli atleti olimpici ai Giochi in Francia

Non da meno è Parigi 2024 , la 33esima edizione dei Giochi Olimpici estivi e la terza a essere organizzata nella capitale francese. Una competizione che coinvolgerà 10.500 atleti , in un periodo concentrato di sedici giorni .

Correre per la gloria ma non solo. Partecipare alle Olimpiadi è l’obiettivo massimo di qualsiasi atleta professionista, per poter iscrivere il proprio nome nella leggenda dello sport.

Quanto guadagna atleta Olimpiadi 2024 – Il valore delle medaglie

L’entrata economica strettamente connessa alla manifestazione olimpica è il piazzamento sul podio dell’atleta. Infatti, ogni medaglia ha un corrispettivo valore che viene dato dal Comitato Nazionale di riferimento e varia da Paese a Paese.

Per quanto concerne l’Italia, il CONI ha confermato le cifre di Tokyo 2020:

180mila euro per l’ oro

per l’ 90mila euro per l’ argento

per l’ 45mila euro per il bronzo

Per logica, i paesi che hanno meno possibilità di conquistare tante medaglie, provano a incentivare al massimo i propri atleti con generosi premi. L’esempio di Hong Kong calza a pennello, con il piazzamento al primo posto grazie ai 700mila euro garantiti per la medaglia d’oro. Il podio si completa con Singapore (650mila euro) e Taiwan (550mila euro).

L’Italia, in questa speciale classifica, si posiziona all’ottavo posto. Sotto di lei Paesi dal grande storico sportivo e che, dunque, sono “costrette” a prezzare meno il massimo piazzamento. Un esempio sono gli Stati Uniti (35mila euro), al 22esimo posto in classifica.

Quanto guadagna atleta Olimpiadi 2024 – Il valore delle sponsorizzazioni

Una grande vetrina internazionale anche per gli sponsor degli atleti olimpici. Partner che compariranno sulle divise dei protagonisti, sia in gara che non, per far associare i valori della competizione, dell’atleta e del brand.

Per quanto riguarda gli sponsor tecnici, Nike sarà in testa alla classifica, fornendo l’abbigliamento alla squadra degli Stati Uniti e ad altre federazioni, come quelle di Cina e Giappone, per un totale di 100. La storica competitor Adidas ha creato e prodotto i kit per dieci nazioni.

Puma fornirà le divise a 19 federazioni, mentre l’azienda spagnola Joma raggiunge un traguardo importante come sponsor tecnico per tutta la squadra spagnola e per la squadra italiana nelle competizioni non ufficiali.

A livello di Giochi Olimpici, sono quasi 80 le aziende coinvolte nel programma di sponsorizzazione nazionale. Tra i sette partner premium figurano nomi di spicco come la catena alberghiera Accor, il colosso del lusso LVMH e la compagnia telefonica Orange, con alcune di queste che avrebbero sborsato oltre 100 milioni di euro per i loro accordi. Il totale complessivo delle entrate da sponsorizzazioni di Parigi 2024 arriva a 1,24 miliardi di euro.

Quanto guadagna atleta Olimpiadi 2024 – Lo stipendio delle Forze armate

Per quanto riguarda gli atleti azzurri, oltre ai compensi da premi e sponsorizzazioni, si aggiunge anche un’altra voce di entrate: si tratta dell’appartenenza ad un corpo militare o dello Stato.

Dalle Forze armate gli atleti ricevono uno stipendio fisso, che varia a seconda della categoria e del grado. A Parigi 2024 saranno ben 283 gli atleti italiani militari, rappresentando il 71 per cento della spedizione azzurra.

Da Filippo Tortu (Fiamme Gialle) a Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi (Fiamme Oro), lo stipendio fisso varia in un range che va dai 1.300 euro di un poliziotto semplice fino ai 1.850 di un maresciallo.