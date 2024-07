Milan, al via la valutazione dell’impatto ambientale per lo stadio a San Donato: tutti i soggetti coinvolti

Prosegue a ritmi spediti l’iter burocratico legato al progetto del nuovo stadio del Milan a San Donato Milanese. Dopo l’avvio dell’Accordo di Programma con i vari enti pubblici coinvolti, mercoledì 24 luglio il Comune di San Donato ha ufficialmente avviato il procedimento di VAS, ovverosia di Valutazione Ambientale Strategica del progetto.

In particolare, la VAS «ha tra i suoi obiettivi quello di ͞garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente», si legge nella determinazione del Comune di San Donato che Calcio e Finanza ha consultato.

Con l’avvio della procedura, il Comune di San Donato ha inoltre indicato una serie di «Enti territorialmente interessati» e «Soggetti competenti in materia ambientale» da invitare alla Conferenza di Valutazione. In particolare si tratta di

Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati:

Agenzia interregionale del Fiume Po (AIPO)

Autorità di bacino del Fiume PO

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) della Lombardia, Dipartimento di Milano;

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) MILANO Città metropolitana

Ministero della Cultura – Segretariato regionale per la Lombardia

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio Città metropolitana di Milano

Parco Agricolo Sud Milano

Regione Lombardia, Direzioni Generali: Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste; Ambiente e Clima; Cultura; Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica; Infrastrutture e Opere Pubbliche; Presidenza; Sicurezza e Protezione Civile; Sviluppo Economico ; Territorio e Sistemi Verdi; Trasporti e Mobilità Sostenibile; Turismo, Marketing territoriale e Moda;Università, Ricerca, Innovazione; Welfare Città Metropolitana di Milano;

Comuni confinanti: Comune di Milano; Comune di Peschiera Borromeo; Comune di Opera; Comune di Locate Triulzi; Comune di Mediglia; Comune di san Giuliano Milanese

Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi

Inoltre, sono stati indicati una serie di soggetti e settori del pubblico interessati all’iter decisionale, ovverosia dalle associazioni di categoria a soggetti gestori di servizi pubblici fino alle associazioni di cittadini che possano subire gli effetti della procedura decisionale in materia ambientale o che abbiano un interesse in tale procedura. In particolare si tratta di: