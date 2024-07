Cartello nella vendita dei diritti tv, la Serie A e i club chiedono risarcimenti miliardari a tre agenzie

Alcuni dei principali club di calcio italiani stanno cercando di ottenere quasi 2 miliardi di euro in risarcimenti da tre agenzie media per presunte perdite di ricavi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi nel periodo 2008-2018, secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters.

La disputa segue una sentenza dell’antitrust italiana del 2019 che ha rilevato come le agenzie IMG, MP & Silva e Be4 abbiano coordinato le offerte per i diritti, limitando la concorrenza. La decisione antitrust ha spinto quasi due dozzine di club, tra cui Milan, Inter, Torino, Fiorentina e la stessa Serie A, a citare in giudizio le agenzie presso un tribunale di Milano.

La Serie A cerca di ottenere circa 1,8 miliardi di euro (2 miliardi di dollari) in ricavi persi. Francesco Anglani, un partner dello studio legale BonelliErede che rappresenta squadre come Torino, Fiorentina e Roma nella causa, ha dichiarato che le richieste di risarcimento danni dei singoli club superano complessivamente i 3 miliardi di euro. “Questa è la prima volta che un’azione per danni antitrust viene intrapresa in Italia per importi così significativi”, ha affermato.

Esperti nominati dal tribunale dovrebbero valutare l’entità dei danni entro aprile 2025. Successivamente, il tribunale deciderà sul merito effettivo delle richieste. La Serie A ha cercato una soluzione extragiudiziale, ma finora le negoziazioni non hanno avuto successo, secondo altre due fonti informate sulla questione. La lega sta anche considerando di cedere il diritto di risarcimento a fondi di investimento specializzati per portare denaro più velocemente ai suoi club.

“Abbiamo difese valide contro le accuse sollevate e continueremo a difenderci con vigore,” ha dichiarato un portavoce di IMG a Reuters, aggiungendo che IMG non poteva commentare oltre su una questione legale riservata. Per quanto riguarda le altre due agenzie, sia MP & Silva che Be4 sono entrambe in fase di liquidazione.