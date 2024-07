Olimpiadi Parigi 2024, è tutto pronto: dove vedere la cerimonia d'apertura tv streaming

A Parigi 2024 parteciperanno per la precisione 204 paesi, a cui va aggiunto il Team degli Atleti Rifugiati, per il totale di 205. Sotto questa “bandiera” correranno quegli atleti provenienti da Paesi martoriati da guerre e situazioni politico-sociali problematiche e sono in tutto 36: nello specifico vengono da Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Sudan, Sud Sudan, Siria, Iran, Camerun, Afghanistan, Cuba e Venezuela. Se invece si considerano i “territori”, il numero sale a 207 per l’aggiunta di Russia e Bielorussia. Dato che i due paesi sono formalmente esclusi dai Giochi per l’attacco all’Ucraina e la conseguente guerra, i singoli atleti potranno partecipare in forma individuale, seppur senza bandiera ed eventuale inno, e senza possibilità di sfilare nella cerimonia d’apertura.

Per quello che concerne l’ordine di apparizione nella Cerimonia d’Apertura, che scatterà dalle 19.30 di venerdì 26 luglio, ci sono da ricordare alcune particolarità. La prima a sfilare sarà la Grecia, patria dei Giochi Olimpici; la seconda sarà quella del Team dei Rifugiati, che sfilerà sventolando la bandiera olimpica; poi si proseguirà nell’ordine alfabetico dei Paesi secondo la lingua del paese ospitante, in questo caso il francese, partendo da Afghanistan, Sud Africa (essendo in francese Afrique du Sud) e Albania.

A chiudere la sfilata sarà come sempre quella del paese ospitante, quindi la Francia, prima di loro ci saranno gli Stati Uniti, penultimi, mentre terz’ultima sarà l’Australia, che ospiterà i Giochi a Brisbane nel 2032. Solitamente come terz’ultimo sfila lo stato che ospiterà l’edizione immediatamente successiva, ma nel caso specifico si tratterebbe sempre degli Stati Uniti, con Los Angeles 2028, quindi c’è questo cambio. Prima di questo trio, per rispettare l’ordine alfabetico, ci saranno Yemen, Zambia e Zimbabwe. E l’Italia? La selezione Azzurra, con Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo portabandiera, sfilerà per 91esima, poco prima della metà dell’ordine, dopo Israele e prima della Giamaica.