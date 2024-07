Juventus, Vlahovic pesa a bilancio come tutto l’attacco dell’Inter

I club di Serie A sono alle prese con il mercato dei trasferimenti, con l’obiettivo di consegnare agli allenatori le rose più adeguate ad affrontare la nuova stagione. Il 2024/25 sarà infatti ricco di impegni, tra l’allargamento di alcune competizioni (le coppe europee su tutte) e l’introduzione di nuovi tornei, come il Mondiale per Club a 32 squadre, in programma negli USA nell’estate del 2025.

Inevitabile, dunque, che le società siano alle prese con i conti: non soltanto per quanto riguarda il numero di elementi in rosa, ma anche per ciò che concerne il loro “peso specifico” sul bilancio. Un aspetto da non sottovalutare, considerando che proprio il costo della rosa sarà uno dei parametri da tenere sotto controllo secondo le norme del nuovo Fair Play Finanziario UEFA.

Quanto costa Vlahovic alla Juventus? Stipendio in crescita per il serbo

In quest’ottica, un calciatore che avrà un peso elevato sui conti del proprio club nella stagione 2024/25 è il serbo Dusan Vlahovic. Arrivato alla Juventus nel gennaio del 2022 – ancora sotto la gestione Agnelli-Arrivabene-Cherubini – il calciatore è stato acquistato per 70 milioni di euro più ulteriori 10 di commissioni e altri 10 di potenziali bonus.

Contestualmente, Vlahovic – secondo indiscrezioni di stampa – aveva firmato un contratto con stipendio a crescere da 7 milioni iniziali fino ai 12 milioni di euro netti che guadagnerà in questa stagione. Cifra che al lordo si traduce in oltre 22 milioni di euro. Considerando anche la quota ammortamento da quasi 19 milioni di euro, il costo che la Juventus dovrà sostenere per il centravanti nel 2024/25 sarà di oltre 41 milioni.

Attualmente, si tratta del calciatore più costoso in Serie A. Un “peso” sui conti che ha portato la Juventus a studiare una strategia per il futuro. L’idea circolata nei mesi scorsi era quella di proporre un rinnovo al calciatore, spalmando lo stipendio in modo da abbassarne il costo stagionale. Un’operazione che si inserirebbe nella linea che il club bianconero sta cercando di seguire di una riduzione dei costi, dato che il bilancio 2023/24 si chiuderà con un rosso tra i 180 e i 200 milioni di euro.

Quanto costa Vlahovic alla Juventus? Il confronto con l’attacco dell’Inter

Per fare un paragone con una competitor, il reparto offensivo dell’Inter di Simone Inzaghi pesa sui conti del club nerazzurro esattamente quanto Vlahovic da solo. Considerando in ordine di costo Lautaro Martinez (con stipendio già alzato per l’imminente rinnovo), Marcus Thuram, Marko Arnautovic e Mehdi Taremi, il costo complessivo delle quattro punte tocca i 41,9 milioni di euro.

Nel conteggio non è stato considerato l’argentino Joaquín Correa, dal momento in cui il calciatore non rientra nei piani della società ed è addirittura possibile che si arrivi alla risoluzione del contratto. Per quanto riguarda i quattro attaccanti rimanenti, davanti a tutti si trova Lautaro Martinez, che con il rinnovo peserà oltre 19 milioni. Seguono Thuram e Arnautovic, rispettivamente a 9,3 e 7,9 milioni e chiude Taremi a 5,5 milioni (in attesa di scoprire le eventuali commissioni a bilancio, che farebbero leggermente crescere il suo costo).