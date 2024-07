Da Hakimi a Lacazette: ecco i calciatori più pagati alle Olimpiadi 2024

Il torneo esordirà il 24 luglio , prima della cerimonia di apertura prevista per il 26 luglio , con la giornata inaugurale che vedrà in campo i Campioni d’Europa della Spagna contro l’ Uzbekistan a Parigi , mentre i Campioni del Mondo dell’ Argentina affronteranno il Marocco di Hakimi e compagni a Saint-Étienne .

A coronare la stagione un ultimo appuntamento da non perdere per gli appassionati di calcio: le Olimpiadi di Parigi 2024 . Il torneo vedrà affrontarsi 16 nazionali , così ripartite tra le federazioni regionali:

L’estate del calcio quest’anno ha ancora in serbo sorprese . La stagione che si è chiusa ha visto un palinsesto ricchissimo pronto a soddisfare anche i palati più esigenti, specialmente sul fronte internazionale dove si è assistito ad un grande spettacolo tra Euro 2024 e Copa America .

Le convocazioni alle Olimpiadi: le regole del gioco

Il calcio alle Olimpiadi è l’unica disciplina che prevede stretti limiti di età per la partecipazione. In tal senso, la soglia massima per partecipare con la rappresentativa nazionale è di 23 anni.

Per l’edizione del 2024 i giocatori selezionabili sono dunque quelli nati dopo il 1° gennaio 2001. Le nazionali possono inoltre convocare fino a un massimo di tre fuoriquota, giocatori che non rientrano nella fascia di età prevista ma che possono integrare il roster a disposizione dei selezionatori.

La convocazione deve essere approvata dai club di appartenenza, che in una stagione già ricca di impegni sono restii a concedere il nullaosta ai propri campioni. Queste dinamiche creano di fatto la necessità di trattative e piani alternativi da parte dei ct, che spesso si ritrovano con una rosa molto distante da quella immaginata a tavolino.

Calciatori più pagati Olimpiadi 2024 – I primi 5

Comanda la classifica degli stipendi dei calciatori presenti ai Giochi Olimpici Achraf Hakimi, forte di un contratto fino al 2026 con il PSG che gli garantisce 8 milioni a stagione.

Insegue il nuovissimo volto del Bayern Monaco di Nagelsmann, Michael Olise, prelevato a luglio dal Crystal Palace per la cifra di 53 milioni di euro. L’ala nata a Londra ma di nazionalità francese ha siglato un’intesa valida fino al 2029 che gli porta in dote un salario netto di oltre 7 milioni a stagione.

Il podio è completato dall’araña Julian Alvarez, Campione del Mondo in carica con la seleccion argentina e attaccante del Manchester City, con cui è legato fino al 2028 per un ingaggio di 3,4 milioni netti.

Medaglia di legno per il capitano della Francia Alexandre Lacazette, che percepisce 3,3 milioni a stagione dal Lione prossimo alla scadenza dell’accordo triennale firmato nel 2022.

La top-5 è chiusa da Eric Garcia, di ritorno a Barcellona dopo l’ottima esperienza a Girona, sorpresa della stagione in Liga. Il centrale catalano ha un contratto in vigore fino al 2026 dal valore di 2,88 miioni netti all’anno.

Calciatori più pagati Olimpiadi 2024 – La classifica

Per incrociare il primo esponente della Serie A bisogna arrivare quasi al termine della top 10, dove figura Lucas Beltran, attaccante argentino della Fiorentina che si appresta alla sua seconda stagione in maglia viola.

El vikingo, strappato dal River Plate ad una folta concorrenza, ha sottoscritto un’intesa valida fino al 2028 con i gigliati che gli corrispondono emolumenti per 1,8 milioni di euro netti a stagione, forti del Decreto Crescita che alleggerisce il suo peso al lordo.

Ecco la classifica completa dei calciatori più pagati alle Olimpiadi 2024: