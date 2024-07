Juve-Roma, operazione Soulè: l’impatto dell’affare sui bilanci dei club

La Roma e Matias Soulé si avvicinano a piccoli passi. La trattativa tra i giallorossi e la Juventus per il calciatore argentino è partita da lontano, ma ora le parti sembrano essere molto vicine. Dopo la prima offerta da 25 milioni secchi formulata una settimana fa e rifiutata dal Dt bianconero Cristiano Giuntoli, la società ha rilanciato a 25 più circa 4 di bonus.

Preludio ad un ulteriore sforzo romanista, che potrebbe tradursi a stretto giro in un’offerta finale da 31 milioni complessivi. Soulé, da parte sua, ha già dato piena disponibilità alla Roma e al tecnico Daniele De Rossi. Già dai primi di luglio l’allenatore si è convinto che Matias potesse essere l’uomo giusto.

L’affare potrebbe quindi concretizzarsi nel giro di poco tempo e sbloccare a cascata altre operazioni (soprattutto in entrata, per la Juventus). Ma come impatterà la cessione sui conti della Juventus? E quanto costerà alla Roma l’acquisto di Soulé nella stagione 2024/25? Tutto dipenderà, ovviamente, dalla cifra finale del trasferimento.

Quanto costa Soulé? La possibile plusvalenza per la Juventus

Partendo dalla Juventus, il costo storico di Soulé è di poco superiore ai 2,5 milioni di euro. Il suo valore netto a bilancio era sceso a poco più di 1,3 milioni al 31 dicembre 2023 (ultima cifra ufficiale disponibile). Considerando la scadenza del contratto fissata per giugno del 2026, il valore netto di Soulé è sceso a poco più di un milione di euro al 30 giugno 2024.

Questo significa che la Juventus, in base alle cifre definitive dell’affare, farebbe registrare una plusvalenza tra i 24 milioni (qualora ne accettasse 25 dalla Roma) e i 29 milioni (se l’offerta dei giallorossi si spingesse fino a 30). L’impatto positivo dell’affare sarebbe pari – nei due casi – a 24,5 o 29,5 milioni di euro, considerando anche il risparmio sulla quota ammortamento.

Quanto costa Soulé? L’impatto sui conti della Roma

Sul fronte Roma, in base alle cifre definitive e considerando l’eventuale contratto quinquennale, la quota ammortamento per la stagione 2024/25 sarebbe pari a 5 milioni di euro (con offerta 25) o a 6 milioni di euro (con offerta 30). Soulé ha un accordo per uno stipendio da 2,5 milioni netti a stagione (4,63 milioni lordi), motivo per cui il giocatore costerebbe tra i 9,63 e i 10,63 milioni di euro nella sua prima stagione.