Le mani del Milan su Pavlovic: l’impatto del nuovo acquisto a bilancio

Strahinja Pavlovic ha detto sì al Milan. Il gigante serbo, tornato giovedì al lavoro dopo le vacanze post Europeo, ha comunicato al Salisburgo che vuole essere ceduto e che ha scelto il club rossonero come destinazione futura. I dirigenti della società milanese, che già si sentivano garantiti dall’aver raggiunto con il difensore l’accordo economico sull’ingaggio, adesso sono ancora più convinti che l’affare andrà in porto.

C’è ancora da lavorare, ma in via Aldo Rossi le sensazioni sono positive e da domani verrà studiato un rilancio per invogliare gli austriaci a chiudere in tempi brevi l’operazione. All’inizio del campionato manca meno di un mese e Fonseca ha bisogno almeno un centrale difensivo e un centrocampista, senza dimenticare poi le operazioni in uscita.

Pavlovic stipendio Milan – L’impatto dell’affare a bilancio

Ma quanto costerà Pavlovic al Milan? Come impatterà il suo eventuale acquisto sui conti dei rossoneri? Il club del gruppo Red Bull per il cartellino del difensore voleva 30 milioni di euro, ma la prima richiesta non ha retto di fronte all’assenza di un’offerta da un club inglese o di uno della Saudi Pro League. Considerando anche la volontà del calciatore, l’affare si dovrebbe chiudere intorno ai 20 milioni di euro, più eventuali 2 milioni di bonus.

Se questa fosse la cifra – immaginando che Pavlovic fimi con il Milan un contratto della durata di cinque anni – la quota ammortamento per l’ingaggio del difensore sarebbe pari a 4 milioni di euro nella stagione 2024/25. A questa cifra andrebbe poi ad aggiungersi lo stipendio lordo del serbo.

Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva, Pavlovic percepisce attualmente circa 700mila euro netti a stagione. Cifra che si alzerebbe a 1,5 milioni di euro netti (2,78 milioni di euro lordi) con l’approdo a Milano. Il costo totale del suo trasferimento nella nuova stagione sarebbe quindi pari a 6,78 milioni di euro.