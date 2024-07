Inter e Milan, incontro tecnico in Comune sul restyling di San Siro

Nella mattinata di oggi, martedì 23 luglio, si è tenuto un incontro a Palazzo Marino (sede del Comune di Milano) tra il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala e i rappresentati di Inter e Milan: da un lato era presente il presidente dei rossoneri Paolo Scaroni, mentre dall’altro l’amministratore delegato nerazzurro Alessandro Antonello.

L’argomento al centro delle discussioni è stato il restyling dello stadio San Siro ad opera di WeBuild, per un appuntamento tra le parti terminato intorno alle 12:30. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, si è trattato di un incontro interlocutorio. Un confronto di allineamento a livello tecnico tra i due club e il Comune, in attesa di finalizzare le analisi sulla documentazione ricevuta.

Va ricordato che il Comune di Milano ha affidato a WeBuild uno studio di fattibilità per la ristrutturazione dello stadio Giuseppe Meazza. L’idea è quella di adattare la struttura alle esigenze delle due società, ma senza stravolgere l’impianto, sul quale pende il vincolo della Sovrintendenza con riferimento al secondo anello.

Nel frattempo, non si fermano i piani per le due strutture alternative. L’Inter mantiene fino al 31 gennaio 2025 l’esclusiva sull’area Cabassi a Rozzano per la costruzione di un nuovo impianto, mentre a San Donato ha preso il via l’Accordo di programma per la realizzazione della nuova casa del Milan nell’area San Francesco.