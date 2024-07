L'emendamento Mulè in Senato: il Dl Sport pronto a diventare legge

Mentre le componenti del calcio italiano non riescono a trovare un accordo per un nuovo equilibrio all’interno del consiglio federale, che veda la Serie A avere maggiore peso rispetto allo status quo attuale, il percorso del Dl Sport, con al suo interno l’emendamento Mulè, continua il suo iter verso la conversione in legge.

Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo, quest’oggi il Dl Sport approderà al Senato, dopo essere stato approvato alla Camera con il governo che è pronto, nuovamente, a porre la questione di fiducia per evitare inutili rallentamenti a un decreto d’urgenza che deve essere convertito in legge entro la fine di luglio. Passato questo ultimo scoglio, il calcio italiano dovrà vedersela con una legge dello Stato che non può essere ignorata, con buona pace di UEFA e FIFA che temono che questo rappresenti un pericolo per l‘autonomia dello sport nazionale rispetto al potere esecutivo.

Intanto, prende sempre più piede l’ipotesi che le elezioni per il nuovo presidente della FIGC, che non vedono al momento nessun candidato ufficiale, possano slittare all’anno nuovo visto che un accordo per rispettare il Dl Sport con l’emendamento Mulè sembra difficile da trovare in così poco tempo.