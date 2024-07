Dove vedere Roma Kosice tv streaming? Tutte le info sulla sfida

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Roma Kosice tv streaming, prima amichevole stagionale dei giallorossi di Daniele De Rossi.

Continua il giro di amichevoli della Roma, con i giallorossi che dopo aver battuto per 6-1 il Latina, ora affronteranno la formazione slovacca, che milita nel massimo campionato nazionale, in trasferta. Occasione per De Rossi di verificare i progressi fatti dai calciatori, in attesa di novità positive dal calciomercato.

La Roma, che esordirà ufficialmente a metà agosto a Cagliari contro i rossoblù, affronterà così il suo secondo impegno in questa estate di preparazione verso la stagione 2024/25, che vede i giallorossi impegnati ancora in Europa League, ma con l’obiettivo in campionato di tornare a qualificarsi per la Champions.

Dove vedere Roma Kosice tv streaming? Quando si gioca

Roma-Kosice, match amichevole e allenamento congiunto, si terrà alla Košická Arena, il 22 luglio 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 19.30.

Dove vedere Roma Kosice tv streaming? Le info sulla sfida

Per la seconda amichevole stagionale dei giallorossi non è prevista una trasmissione in diretta tv. Ma i tifosi giallorossi potranno assistere in diretta la sfida della formazione di Daniele De Rossi, che inizierà così la sua prima stagione completa sulla panchina della squadra che lo ha lanciato nel calcio internazionale, in diretta streaming. Infatti, Roma-Kosice sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma streaming DAZN (clicca qui per abbonarti).