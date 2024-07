La Rai dice addio a Novantesimo Minuto: nuovi slot orari per la Ttv di Stato

“Novantesimo Minuto” vivrà solo di ricordi. Lo storico programma Rai – scrive La Repubblica – rimarrà in piedi sabato e lunedì sera, ma della trasmissione che ha segnato un’epoca di sport e società, quella della domenica pomeriggio, non resterà nulla. Un highlander che lascia dopo essere sopravvissuto ai diritti tv passati a Mediaset, quando fu capace di rigenerarsi anche con la sola Serie B.

Il calcio spezzatino fa calare il sipario sulla trasmissione dopo 54 anni. Un sipario che si era alzato nel settembre del 1970 da una idea di Maurizio Barendson e Paolo Valenti. La sigla più famosa, con la tipica musichetta, mostrava una curva dello stadio Olimpico che si riempiva gradualmente.

La forza di Novantesimo era nelle immagini in anteprima, ma anche nella personalità dei giornalisti, identificati fatalmente con le squadre che seguivano. Perché se Paolo Valenti era stato straordinario a non far mai trapelare la sua fede calcistica, per gli altri si era creata una simbiosi.

La tv di Stato spiegherà scelte e filosofia durante la presentazione dei palinsesti, che si terrò nella giornata odierna. Come detto, lo storico Novantesimo Minuto sparirà per fare spazio a una sua versione “triplicata”: una il sabato sera, una la domenica sera nella “Domenica Sportiva” e una il lunedì sera.

«Ci siamo adeguati ai tempi. Abbiamo preferito acquistare slot con più appeal», ha detto il direttore di Rai Sport Jacopo Volpi. Così niente più Novantesimo Minuto la domenica pomeriggio. Lo spazio rimarrà comunque appannaggio di Raisport con eventi live, ma la Rai ha acquistato i diritti della fascia oraria 23-24 del sabato sera e quella della mezzanotte del lunedì, oltre alla DS tradizionale. Tutto su Rai2.