Da Claudio Chiellini a Pessotto: l'assetto dell'area sport della Juve nel 2024/25

Come anticipato nel pomeriggio di ieri, giovedì 18 luglio, dal Chief Executive Officer Maurizio Scanavino in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Thiago Motta, è stato ufficialmente definito l’assetto organizzativo dell’area sportiva bianconera per la stagione 2024/2025, che prenderà ufficialmente il via con la Serie A a metà agosto.

La parte maschile – sottolinea la Juventus in una nota ufficiale – farà capo a Cristiano Giuntoli, Managing Director Football, e con lui lavoreranno:

Giuseppe Pompilio , come Chief of Staff Football. Per Pompilio questa sarà la prima stagione in bianconero, in quasi vent’anni di esperienza da dirigente;

, come Chief of Staff Football. Per Pompilio questa sarà la prima stagione in bianconero, in quasi vent’anni di esperienza da dirigente; Stefano Stefanelli come Scouting Director. Stefanelli è arrivato alla Juventus dopo l’ultima esperienza di un anno al Pisa;

come Scouting Director. Stefanelli è arrivato alla Juventus dopo l’ultima esperienza di un anno al Pisa; Claudio Chiellini , fresco di prolungamento del contratto, in qualità di Head of Next Gen Area. Il fratello di Giorgio Chiellini porterà avanti, insieme al neo allenatore Paolo Montero , il processo di sviluppo del progetto;

, fresco di prolungamento del contratto, in qualità di Head of Next Gen Area. Il fratello di Giorgio Chiellini porterà avanti, insieme al neo allenatore , il processo di sviluppo del progetto; Massimiliano Scaglia che, anche per questa stagione, seguirà la Primavera bianconera come Head of U20;

che, anche per questa stagione, seguirà la Primavera bianconera come Head of U20; Michele Sbravati , approdato quest’anno in bianconero dopo 21 anni al Genoa nel ruolo di dirigente di cui gli ultimi 18 come responsabile del Settore Giovanile rossoblù, ricoprirà il ruolo di Youth Football Director;

, approdato quest’anno in bianconero dopo 21 anni al Genoa nel ruolo di dirigente di cui gli ultimi 18 come responsabile del Settore Giovanile rossoblù, ricoprirà il ruolo di Youth Football Director; Gianluca Pessotto, nella veste di Football Teams Staff Coordination Manager.

Per quanto riguarda invece la parte femminile, quest’ultima farà capo a Stefano Braghin, Women’s Football Director e potrà contare su due figure a supporto: