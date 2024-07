Il Venezia annuncia Cynar Spritz come sponsor di maglia

Nuovo sponsor di maglia per il Venezia nella stagione 2024/25, in cui i lagunari tornerano in Serie A. Il club veneto ha infatti annunciato un accordo con Cynar Spritz che diventerà Main Partner per la stagione 2024/25. «Attraverso questa partnership, Venezia FC e Cynar Spritz vogliono creare una virtuosa sinergia legata indissolubilmente al proprio territorio», spiegano le due società in un comunicato congiunto.

«Cynar Spritz apparirà sulle maglie gara ufficiali della Prima Squadra a partire dalla prima giornata di campionato prevista domenica 18 agosto alle 20:45 allo Stadio Olimpico contro la Lazio. La partnership prevede la visibilità di Cynar Spritz allo Stadio Pier Luigi Penzo, oltre ad altre attività di comunicazione e un evento dedicato ai tifosi, in merito al quale saranno comunicati presto i dettagli».

Filippo Antonelli, Direttore Sportivo & General Manager Venezia FC, ha commentato: «È un momento di grande orgoglio per il nostro club annunciare questa collaborazione con un marchio così iconico come Cynar Spritz, parte di una grande azienda multinazionale come il Gruppo Campari. Questa partnership, la cui idea nasce ancor prima della promozione in Serie A, unisce due realtà che hanno valori e visioni comuni e rappresenta un’importante tappa nel percorso di crescita del club. Il Venezia FC è un punto di riferimento per i veneziani e per il territorio, ma ha anche un respiro internazionale, esattamente come la città che rappresentiamo. Cynar Spritz, con la sua storia radicata nel Veneto e il suo spirito unico, rappresenta perfettamente questi stessi ideali. Cynar Spritz sarà il nostro Main Partner ed apparirà sul fronte delle nostre maglie a partire dalla prima giornata di Serie A 2024-25 in un palcoscenico importante come lo stadio Olimpico di Roma la sera del 18 agosto».

Alberto Ponchio, Direttore Marketing Gruppo Campari, ha commentato: «Sono orgoglioso di presentare la nuova partnership di Cynar Spritz con il Venezia FC. Due realtà da sempre capaci di fare del passato e della loro storia un punto di partenza per un vero e proprio slancio verso il futuro. Il 2024/25 sarà un anno ricco di iniziative per esaltare valori e obiettivi comuni».