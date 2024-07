La Spagna sceglie gli 11 stadi candidati a ospitare i Mondiali 2030

I Mondiali 2030 sarà il primo che si svolgerà in tre continenti diversi. Infatti, oltre ai tre paesi organizzatori Spagna, Portogallo e Marocco, la FIFA ha deciso di render omaggio ai 100 anni della prima edizione coinvolgendo anche Argentina, Uruguay e Paraguay per ospitare alcune partite della rassegna iridata.

Intanto, il tempo passa e Spagna, Portogallo e Marocco devono consegnare il proprio dossier relativo alle città ospitanti, con relativi stadi, prima che la FIFA decida in quali impianti si giocheranno i Mondiali 2030. La scadenza è fissata per il 31 luglio, ma la Federcalcio spagnola ha già consegnato tutta la documentazione ufficiale.

Dopo aver valutato attentamente la possibilità di presentare ben 13 stadi in 11 città diverse, la Federcalcio spagnola ha deciso di escludere dalla sua lista Vigo e Valencia. Su questa decisione ha pesato il veto di Portogallo e Marocco che temevano du avere un numero di partite minori, con conseguente calo del numero delle proprie città ospitanti, qualora la Spagna avesse continuato a spingere per avere 11 città diverse. Ma la finale, come confermato nelle scorse settimane, si giocherà nel nuovo Santiago Bernabeu di Madrid.

Il dossier, quindi, coinvolge nove città:

Madrid

Barcellona

Bilbao

San Sebastian

La Coruña

Saragozza

Siviglia

Malaga

Gran Canaria

Madrid e Barcellona avranno, però, due stadi a disposizione, per un elenco completo di 11 impianti:

Bernabeu, Madrid (già pronto)

Metropolitano, Madrid (già pronto)

Cornellà-El Praet, Barcellona (già pronto)

Camp Nou, Barcellona

San Mames, Bilbao (già pronto)

Anoeta, San Sebastian (già pronto)

Romareda, Saragozza

Riazor, La Coruña

La Cartuja, Siviglia

La Rosaleda, Malaga

Stadio Gran Canaria

Come detto, ora la palla passa alla FIFA, che attende la documentazione anche per Portogallo e Marocco, che dovrà valutare e poi dare la sua risposta sulle proposte delle tre federazioni per definire poi l’organizzazione con le sedi definitive dei Mondiali 2030, contando che alcune partite si giocheranno fra Argentina, Uruguay e Paraguay.