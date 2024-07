Scontro Sanremo-Coppa Italia, Mediaset dice no all’anticipo delle gare alle 18

Continua a distanza il duello fra Mediaset e Rai che vede al centro della discussione la programmazione di alcune partite di Coppa Italia, messe in onda dalla televisione di Cologno Monzese, in contemporanea con il Festival di Sanremo.

Il discorso è stato affrontato direttamente da Pier Silvio Berlusconi che, come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, durante la presentazione dei palinsesti di Mediaset per la prossima stagione televisiva ha dichiarato: «Questa vicenda la osserviamo da spettatori. Il calendario lo stabilisce la Lega Serie A».

E poi l’affondo: «Di sicuro, per quanto ci riguarda, uno spostamento delle partite alle 18 (per evitare la contemporaneità con Sanremo, ndr) sarebbe inaccettabile, alla luce del nostro investimento. Comporterebbe un calo di ascolti e di raccolta pubblicitaria».

Infine, in attesa di definire la questione con Sanremo, anche per quest’anno Mediaset ha deciso di trasmettere le partite della Coppa Italia 2024/25, di cui ha l’esclusiva assoluta, su Italia 1 per la prima parte, mentre in seguito sarà Canale 5 la rete di riferimento per la coppa nazionale.