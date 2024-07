Roma Latina in streaming gratis? Tutte le info sulla sfida

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedereRoma Latina in streaming gratis, prima amichevole stagionale dei giallorossi di Daniele De Rossi.

Inizia il giro di amichevoli della Roma, con i giallorossi che inizieranno la stagione con l’x centrocampista in panchina sin dall’inizio. Intanto il mercato va avanti e si cerca un sostituto di Romelu Lukaku, tornato al Chelsea dopo la fine del prestito, capace di integrarsi in coppia con Paulo Dybala, rimasto nella Capitale.

La Roma, che esordirà ufficialmente a metà agosto a Cagliari contro i rossoblù, giocherà nuovamente contro il Latina: amichevole oramai costante nel tempo quella contro i neroblù, in cui De Rossi potrà cominciare a vedere all’opera il nuovo acquisto Enzo Le Fèe in attesa di altri innesti del nuovo direttore sportivo Florent Ghisolfi.

Roma Latina in streaming gratis? Quando si gioca

Roma-Latina, match amichevole e allenamento congiunto, si terrà a Trigoria,, il 18 luglio 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.00.

Roma Latina in streaming gratis? Le info sulla sfida

Per l’esordio stagionale dei nerazzurri non è prevista una trasmissione in diretta tv. Ma i tifosi giallorossi potranno assistere in diretta alla prima amichevole stagionale della formazione di Daniele De Rossi, che inizierà così la sua prima stagione completa sulla panchina della squadra che lo ha lanciato nel calcio internazionale, in diretta streaming. Infatti, Roma-Latina sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma streaming DAZN (clicca qui per abbonarti)