Dalla Coppa Italia all'acquisto Leotta: Mediaset svela i palinsesti 2024/25

Conferma per i cavalli di battaglia storici del gruppo, tante novità succulente, spazio alla musica più amata, all’informazione con l’obiettivo di consolidare, e perché’ no, migliorare, la tendenza degli ascolti ad oltre il 40% registrato nel 2023/24. La prossima stagione di Mediaset, i cui palinsesti sono stati presentati ieri sera negli storici studi di Cologno Monzese, vedrà lo sbarco nella famiglia del Biscione di Diletta Leotta, che condurrà “La Talpa”, visibile prima su Infinity e poi su Canale 5.

«Riteniamo la scelta di affidare il programma a Diletta, cui diamo il benvenuto a Mediaset, coraggiosa e giusta, un segno di modernità. Diletta ci sembra la persona più giusta per il prodotto che andiamo a fare, abbastanza “glam”, moderno, un prodotto che rimbalza tra web e tv generalista», ha detto l’amministratore delegato del gruppo, Pier Silvio Berlusconi, parlando della conduttrice, impegnata durante la stagione calcistica anche con DAZN.

Mediaset palinsesti 2024 2025 – I programmi di Canale 5

Sempre su Canale 5 torneranno Pio e Amedeo: «Si erano fermati una stagione per prepararsi meglio e ancora di più ai nuovi impegni», che consisteranno in quattro serate nella primavera del 2025 e altre quattro nella primavera del 2026, «crediamo nella loro vis comica e nel loro talento anche per altri progetti; li vedremo impegnati in nuovi progetti nei prossimi due anni», ha sottolineato ancora l’AD di Mfe.

Ad autunno, inoltre, Canale 5 produrrà degli speciali targati Amici-Verissimo: «Maria e Silvia faranno insieme delle serate per celebrare artisti nati e cresciuti in Amici», per adesso «saranno due ma crediamo che alla fine faremo tre serate». Il progetto su cui stanno lavorando gli staff di Amici e Verissimo «immagino che avrà alcune parti più prettamente di spettacolo e altre di racconto», ha anticipato ancora Berlusconi.

Il day time della rete ammiraglia vedrà quindi le conferme di Amici, Verissimo, oltre a Forum e Uomini e donne, mentre nel preserale si alterneranno tre game show e poi il Tg5 e Striscia. «Antonio Ricci sta lavorando per quella che sarà una bella stagione per Striscia, con la concorrenza di Rai e quella sempre più competitiva dell’Otto e del Nove», si è detto convinto l’AD di Mfe. Nella prima serata di Canale 5 avremo tra le altre l’edizione autunnale di Temptation Island, Tu si que vales, C’e’ posta per te, per arrivare poi all’edizione estiva di Temptation Island. Poi tanto spazio all’intrattenimento con Zelig, Grande fratello, l’Isola dei Famosi, programma per il quale al momento «è troppo presto per valutare chi condurrà nella prossima stagione», ha spiegato Federico Di Chio, direttore marketing strategico di gruppo.

Tanti gli eventi speciali per la prima serata di Canale 5: sono in cartellone, oltre a Pio e Amedeo e il “tandem” Amici-Verissimo, le serate con Il Volo, oltre ai concerti di Andrea Bocelli (presentato da Michelle Hunziker), Annalisa (senza conduzione) e Vasco Rossi, presentato da Claudio Amendola che lo accompagnerà anche con un’intervista inedita.

Sul fronte dei concerti, non si può non menzionare quello di Laura Pausini che verrà su Infinity (si tratterà di una sorta di docu-concerto, con la cantante che si racconta mentre verra’ trasmesso il meglio dei suoi concerti in America). Tornando a Canale 5, la fiction sarà con Storia di una famiglia perbene (seconda stagione), Beppe Fiorello con I Fratelli Corsaro, La regola del Gioco, Tutto quello che ho, Buongiorno mamma!, I Cesaroni. Mentre per le fiction internazionali gli appassionati potranno guardare Zorro, La Rosa della Vendetta, Segreti di famiglia.

Mediaset palinsesti 2024 2025 – Torna la Coppa Italia

Italia 1 si concentrerà sul meglio della programmazione americana, anche se l’ossatura è rappresentata da Le Iene, con anche le versioni Inside e Le Iene Show. Per l’intrattenimento, Italia 1, manderà in onda Zelig Lab, Pleased to meet you, Il Formicaio e poi le 3 novità di Max Working di Max Angioni, oltre a tanto Cinema e la Coppa Italia. Mediaset ha rinnovato i diritti della competizione fino al 2026/27 e trasmetterà le sfide in esclusiva.