Plusvalenze Juve, quattro indagati verso l’archiviazione: stralciati due capi di imputazione per Paratici

La procura di Roma ha stralciato dal filone principale del procedimento sui conti della Juventus la posizione di quattro indagati. Si tratta di Francesco Roncaglio (ex componente del Cda), Enrico Vellano (ex componente del Cda), Stefania Boschetti (revisore legale Ernst & Young) e Roberto Grossi (revisore legale Ernst & Young). Di solito lo stralcio è il preludio a una richiesta di archiviazione. Lo riporta l’Ansa.

Per un quinto indagato, l’ex direttore sportivo Fabio Paratici, lo stralcio è stato disposto solo per due capi di imputazione relativi all’ultimo dei bilanci presi in esame dagli inquirenti capitolini: in quel periodo non faceva più parte della società bianconera ma era in organico al Tottenham.