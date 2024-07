Indagine Prisma, la Juventus conferma: «Ricevuto la formulazione della richiesta di rinvio a giudizio»

Interviene anche la Juventus dopo le notizie del rinvio a giudizio degli ex vertici del club bianconero. «Juventus Football Club S.p.A., facendo seguito al comunicato stampa del 22 dicembre 2023 relativo al procedimento penale pendente presso l’Autorità Giudiziaria di Roma, comunica di aver ricevuto notizia dai propri legali della formulazione della richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma», si legge nella nota del club bianconero.

«Sulla base delle informazioni a disposizione allo stato, la richiesta di rinvio a giudizio non modifica le ipotesi accusatorie già prospettate, fatta eccezione per lo stralcio di talune posizioni soggettive. Tale richiesta dovrà essere sottoposta al Giudice per l’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Roma, che sarà chiamato a valutare se vi siano gli estremi per il rinvio a giudizio».

«Per maggiori informazioni sul procedimento penale pendente e sulle relative ipotesi accusatorie, si rinvia al comunicato stampa diffuso in data 22 dicembre 2023 e alla Relazione finanziaria semestrale consolidata di Juventus al 31 dicembre 2023», conclude la Juventus.