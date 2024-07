La stagione 2024/25 al via su DAZN: i prezzi e i pass per seguire la Serie A

È pronta ad accendersi una stagione ricca di sport su DAZN. L’app di live streaming e intrattenimento sportivo sarà sempre più live grazie all’offerta che spazia dal grande sport italiano alle competizioni internazionali. Dalla Serie A Enilive con 10 partite ogni turno di campionato disponibili tutte solo su DAZN (clicca qui per abbonarti) – e che in vista della ripartenza vedrà la maggior parte delle squadre impegnate nel programma di amichevoli tramesse prossimamente in app – al grande calcio internazionale con la LaLiga EA SPORTS fino al 2029, il meglio della Liga Betclic portoghese e il calcio femminile con le partite della UEFA Women’s Champions League per seguire la massima competizione calcistica europea per club in cui si sfideranno le squadre femminili più forti d’Europa.

DAZN prezzi 2024 2025 – Tanto sport in diretta, dal volley al basket

Non solo, su DAZN trova sempre più spazio l’eccellenza dello sport italiano: dalla prossima stagione il volley sarà sempre più al centro dell’offerta multisport con il meglio della SuperLega maschile e della Serie A1 femminile che saranno tramesse su DAZN, arricchendo un’offerta verticale dedicata alla pallavolo che si completa ulteriormente, facendo dell’app di live streaming punto di riferimento per tutti gli appassionati. Fino al 2026, infatti, DAZN trasmetterà due tra i migliori match in programma ogni settimana del campionato di Serie A, sia femminile che maschile. Per i tifosi della palla a spicchi invece, DAZN riconferma il proprio ruolo come piattaforma di riferimento per tutti gli appassionati di basket che potranno seguire in app la nuova stagione di Serie A UnipolSai.

E con la ripartenza dei massimi campionati italiani di Basket e Pallavolo, sarà poi tempo per le squadre italiane di mettersi alla prova anche a livello internazionale con le sfide di basket europeo di Eurolega ed EuroCup e con la CEV Champions League volley femminile e maschile disponibile su DAZN, incluse le migliori partite di CEV Cup e della Challenge Cup. A impreziosire il bouquet di competizioni del volley che verranno trasmesse in piattaforma anche le prossime due edizioni del Campionato Mondiale, con l’edizione del 2025 che vedrà la Nazionale femminile impegnata già dal 22 agosto al 7 settembre e l’Italvolley maschile dal 12 al 28 settembre, nelle Filippine.

Senza dimenticare che grazie alla partnership con Eurosport che si estende fino al 2026, DAZN consolida il suo ampio catalogo di eventi sportivi premium e si conferma principale destinazione sportiva per tutti i tifosi. A breve, tutti gli appassionati del grande sport potranno seguire la rassegna iridata dei Giochi Olimpici di Parigi che si svolgerà quest’estate dal 26 luglio all’11 agosto 2024. Ai canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD già presenti su DAZN, si aggiungeranno infatti altri 6 nuovi canali tematici attivi 24/24 per un totale di 700 ore aggiuntive di diretta, inclusi nell’abbonamento e dedicati a singole discipline: golf, tennis e tennistavolo; ginnastica e tuffi; calcio; basket; sport da combattimento come boxe, judo, taekwondo, e pallavolo. Inoltre, saranno disponibili anche contenuti on demand come highlights e approfondimenti.

E durante la nuova stagione sportiva, l’attenzione si sposterà anche sul tennis con l’edizione 2025 degli Australian Open e del Roland Garros, sul ciclismo con il Tour de France e Giro d’Italia, fino agli sport invernali con i Mondiali di sci e molti altri ancora. A completare l’offerta l’NFL, la grande boxe, l’UFC e il meglio del Fighting internazionale, l’NFL Game Pass e il FIBA Pass.

DAZN prezzi 2024 2025 – Il lancio del nuovo Goal Pass

La diversificazione dell’offerta di DAZN continua per consentire ai tifosi di personalizzare la propria scelta. Con il lancio del pacchetto Goal Pass (clicca qui per abbonarti), il variegato portfolio di offerte di DAZN che include anche la distribuzione diretta dei Game Pass delle principali leghe sportive internazionali come l’NFL, si arricchisce ulteriormente di un nuovo piano di abbonamento dedicato a chi ama lo spettacolo del calcio internazionale e non vuole rinunciare anche a quello italiano con le tre partite in co-esclusiva della Serie A Enilive. Il nuovo Pass si va ad aggiungere ai già disponibili Start, Standard e Plus, completando così l’offerta sportiva di DAZN.

La sottoscrizione è disponibile a partire da 10,75 euro al mese se si sceglie il Piano Annuale con pagamento anticipato (129 euro all’anno). Con questa modalità il risparmio è di 3 euro al mese (per un totale complessivo di 36 euro all’anno) se confrontato con il Piano Annuale dilazionato a 13,99 euro al mese per 12 mensilità e di circa 9 euro al mese (per un totale complessivo di oltre 100 euro all’anno) rispetto al pagamento mensile di 19,99 euro.

DAZN prezzi 2024 2025 – Le partnership con i club per gli abbonati allo stadio

Per la prima volta, DAZN ha lanciato un’offerta esclusiva per i tifosi di Juventus, Milan, Roma e Inter che hanno sottoscritto un abbonamento allo stadio per la stagione 2024/25. Tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento per seguire la propria squadra anche per la stagione 2024/25 e che non sono clienti DAZN, hanno potuto sottoscrivere un abbonamento al piano annuale DAZN Standard con pagamento in un’unica soluzione al prezzo speciale di 299,00€ – pari a 25,00€ al mese – anziché al prezzo di listino in vigore di 359,00€, con un risparmio complessivo di 60€.

DAZN prezzi 2024 2025 – La Carta Giovani Nazionale

DAZN è inoltre il primo broadcaster OTT che aderisce alla Carta Giovani Nazionale, l’iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale che si rivolge ai cittadini italiani ed europei, residenti in Italia, di età compresa tra 18 e 35 anni.

Dopo il successo della scorsa stagione, tornano le agevolazioni riservate ai titolari di Carta Giovani Nazionale con importanti vantaggi sugli abbonamenti Start e Standard annuali dilazionati in 12 mensilità. Un’ulteriore opportunità messa a disposizione della piattaforma per facilitare l’accesso ai suoi numerosi contenuti. Disponibile online e su tutto il territorio nazionale, la Carta Giovani Nazionale può essere scaricata direttamente sull’app IO o tramite il link dedicato e consente alle ragazze e ai ragazzi di ottenere agevolazioni per accedere a beni e servizi di carattere culturale, sportivo, legato al benessere e in ogni ambito della vita quotidiana.

Gli utenti della Carta Giovani Nazionale potranno beneficare di due offerte esclusive, la prima dedicata a DAZN Start in modalità abbonamento 12 mesi che prevede i primi 3 mesi offerti da DAZN e poi, i successivi 9 mesi a 11,99€/mese e un’altra dedicata al pacchetto DAZN Standard, sempre i in modalità abbonamento 12 mesi, e che prevede primi 3 mesi scontati del 50% (15,49€/mese invece di 30,99€/mese) e i successivi 9 mesi a 34,99€/mese.

DAZN prezzi 2024 2025 – Flessibilità dei pagamenti con Klarna

Grazie alla partnership con Klarna, per la prima volta DAZN permetterà agli abbonati che acquisteranno un piano annuale DAZN con pagamento anticipato (Start, Goal Pass, Standard e Plus) di rateizzare in tre soluzioni di pari importo il pacchetto sottoscritto, con la prima rata da pagare al momento dell’acquisto, la successiva dopo 30 giorni e l’ultima dopo 60 giorni.

DAZN continua così ad allargare le modalità di pagamento per offrire sempre più flessibilità. La collaborazione prenderà il via prossimamente in vista della prossima stagione.

DAZN prezzi 2024 2025 – Tutti i piani e i prezzi della nuova stagione

Di seguito il dettaglio dei piani di abbonamento disponibili per la nuova stagione sportiva.

DAZN START – a partire da 8,25€ al mese

Il piano Start, disponibile da 8,25 euro al mese, include nel pacchetto l’offerta multisport di DAZN (clicca qui per abbonarti) : volley italiano femminile e maschile con due tra i migliori match in programma ogni settimana del campionato di Serie A e competizioni internazionali (CEV Champions League Volley, Mondiali per Club, Beach Soccer), tutto il basket italiano con la Serie A UnipolSai e il meglio di quello internazionale con l’Eurolega e l’Eurocup, l’offerta sportiva di Eurosport con Canali HD1 e HD1 che include il tennis con gli Australian Open e il Roland Garros, il ciclismo con il Tour de France e Giro d’Italia, fino agli sport invernali con i Mondiali di sci e molti altri ancora (inclusi i nuovi 6 canali tematici verticali che si accenderanno per le Olimpiadi di Parigi), il calcio femminile con la UEFA Women’s Champions League, l’NFL, la grande boxe, l’UFC e il meglio del fighting internazionale. Questi i dettagli principali della sottoscrizione:

Possibilità di guardare contemporaneamente DAZN su due dispositivi, purché connessi alla stessa rete internet

Con il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione a 99€ , pari a 8,25 € al mese, si può risparmiare 80€ in 12 mesi rispetto al prezzo mensile

, pari a 8,25 € al mese, rispetto al prezzo mensile Con il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili a 11,99€ al mese si può risparmiare 36€ in 12 mesi rispetto al prezzo mensile

al mese rispetto al prezzo mensile Prezzo mensile di 14,99€ al mese

DAZN STANDARD – a partire da 29,92€ al mese

Questi invece i dettagli del piano Standard, il primo dei due abbonamenti DAZN (clicca qui per abbonarti) che consente la visione di tutte le partite della Serie A 2024/25, oltre al resto dell’offerta della piattaforma di sport in streaming:

Nel pacchetto tutta l’offerta sportiva di DAZN completa, inclusi i programmi di approfondimento

Possibilità di guardare contemporaneamente DAZN su due dispositivi, purché connessi alla stessa rete internet

Con il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione a 359€ , pari a 29,92€ al mese (0,99€ al giorno), si può risparmiare 180€ in 12 mesi rispetto al prezzo mensile

, pari a 29,92€ al mese (0,99€ al giorno), rispetto al prezzo mensile Con il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili a 34,99€ al mese (1,16€ al giorno), si può risparmiare 120€ in 12 mesi rispetto al prezzo mensile

al mese (1,16€ al giorno), rispetto al prezzo mensile Prezzo mensile di 44,99€ al mese

DAZN PLUS – a partire da 49,91€ al mese

Questi invece i dettagli del piano Plus, il secondo dei due abbonamenti DAZN (clicca qui per abbonarti) che consente la visione di tutte le partite della Serie A 2024/25, oltre al resto dell’offerta della piattaforma di sport in streaming:

Nel pacchetto tutta l’offerta sportiva di DAZN completa, inclusi i programmi di approfondimento

Il pacchetto “famigliare” è disponibile su due reti internet differenti

Con il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione a 599€ , pari a 49,91€ al mese (24,95 € per singolo accesso a rete differente), si può risparmiare 240€ in 12 mesi rispetto al prezzo mensile

, pari a 49,91€ al mese (24,95 € per singolo accesso a rete differente), rispetto al prezzo mensile Con il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili a 59,99€ al mese (29,99€ per singolo accesso a rete differente), si può risparmiare 120€ in 12 mesi rispetto al prezzo mensile

al mese (29,99€ per singolo accesso a rete differente), rispetto al prezzo mensile Prezzo mensile di 69,99€ al mese (34,99 € per singolo accesso a rete differente)

DAZN prezzi 2024 2025 – Il costo del calcio in tv all’estero

Ad oggi, la Serie A continua ad essere il massimo campionato domestico che costa meno rispetto agli altri campionati europei (la Premiere League ha un prezzo di circa 90 euro al mese e il tifoso deve abbonarsi a tre piattaforme differenti per seguirla, così come in Grecia il tifoso paga oltre 45 euro mensili per abbonarsi e vedere il massimo campionato su due piattaforme e con vincolo di fibra).

DAZN ha lavorato per tenere un punto prezzo mensile in linea a quello lanciato nel 2021 come per l’Annual Pass Standard che per la stagione 2024/25 è di 29,91 euro al mese. Rispetto al listino già in vigore da gennaio 2024, non sono state apportate modifiche fatta eccezione per l’ultimo adeguamento anche per gli abbonamenti mensili che sono rimasti invariati per tutti gli abbonati (vecchi e nuovi) da agosto 2023 ad oggi.

Inoltre, non va dimenticato che dopo aver introdotto diverse tipologie di abbonamento (annuale con pagamento anticipato, annuale rateizzato in 12 mesi), con la stagione 2024/25 DAZN ha deciso di diversificare ulteriormente le modalità di pagamento grazie alla partnership con KLARNA. In questo modo i tifosi potranno mantenere il vantaggio del pagamento in soluzione unica, ma dilazionando comunque l’acquisto.