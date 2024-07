Napoli Anaune Val di Non in streaming gratis: guarda il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Napoli Anaune Val di Non in streaming gratis, prima amichevole stagionale degli Azzurri guidati da Antonio Conte.

Inizia il giro di amichevoli del Napoli, che proverà a ripartire dopo una stagione a dire poco disastrosa, che si è chiusa con il decimo posto in classifica. Toccherà ad Antonio Conte risollevare le sorti dei partenopei, che non hanno saputo mantenere alto il livello dopo lo Scudetto conquistato nella stagione 2022/23.

Gli Azzurri si iniziano così a preparare al campionato di Serie A, dove saranno chiamati a tornare in lotta per il titolo o almeno per un posto in Champions League. Lo faranno con la consueta amichevole contro la formazione dilettantistica dell’Anaune Val di Non nello stadio comunale di Dimaro, in Trentino Alto-Adige dove gli azzurri sono ormai di casa. Difficilmente si vedranno i protagonisti della nuova stagione, con diversi nazionali che stanno per arrivare in ritiro proprio in questi giorni. Grande curiosità, invece, è rivolta sul mercato, dove la società di De Laurentiis ha chiuso alcuni colpi, tra cui l’arrivo di Buongiorno come centrale di difesa.

Napoli Anaune Val di Non in streaming gratis? Quando si gioca

Napoli-Anaune Val di Non, match amichevole, si terrà allo stadio comunale di Dimaro martedì 16 luglio 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.00. L’anno scorso la sfida fra queste due squadre si chiuse con un 6-1 in favore degli azzurri. A segno andarono Politano, Vergara, Cioffi, Saco, Iaccarino e Olivera.

Napoli Anaune Val di Non in streaming gratis? Come seguire la sfida

Sarà Onefootball a trasmettere l’incontro tra il Napoli e l’Anaune Val di Non. Il match sarà disponibile in diretta gratuitamente in streaming per tutti sulla piattaforma, visibile su qualsiasi dispositivo mobile, da pc, tablet e su Smart Tv. Per le altre sfide sarà invece necessario il Napoli Summer Pass, che darà accesso a tutte le amichevoli estive che si giocheranno nei ritiri a Dimaro e a Castel di Sangro.

Il Napoli Summer Pass (CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FUNZIONA), al prezzo di 14,99 euro, include l’accesso a tutte e quattro le amichevoli estive a pagamento, garantendo un risparmio del 35% rispetto all’acquisto complessivo delle singole gare.