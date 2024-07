I club con più gol tra Europei e Copa America: Inter al top, poi Real e Liverpool

Fra la serata e la notte di domenica si sono svolte le finalissime di EURO 2024 e della Copa America, che hanno visto vincere il titolo continentale a Spagna e Argentina sconfiggendo, rispettivamente, Inghilterra e Colombia.

Si è arrivati così alla fine della stagione 2023/24, che lascia ufficialmente spazio all’annata 2024/25, iniziata a dire la verità dal 1° luglio. Ora per i protagonisti di queste due rassegne continentali si apre un periodo di vacanza prima di rientrare con i rispettivi club e iniziare la nuova stagione. Ma quali club hanno visto spiccare i propri calciatori nelle due competizioni?

Le nazionali coinvolte, considerando i due tornei, erano in totale 40, 24 per gli Europei e 16 per la Copa America. Molte le squadre di club rappresentate nelle varie selezioni. E se la Serie A non ha visto nessun calciatore a rappresentarla nella finalissima Spagna-Inghilterra, grazie a Lautaro Martinez Argentina-Colombia è stata decisa da un calciatore che milita nel massimo campionato italiano. E proprio il numero 10 e capitano dell’Inter è riuscito a conquistare il titolo di capocannoniere della competizione grazie ai cinque gol messi a segno. Esattamente lo stesso quantitativo di reti siglate dai calciatori nerazzurri durante EURO 2024.

E’ proprio l’Inter la squadra di club che ha visto il maggior numero di tesserati andare a segno durante i due tornei continentali. Dietro ai nerazzurri si trovano il Real Madrid, fermo a quota otto, e il Liverpool, a sette. Di seguito la tabella riassuntiva dei 15 club che hanno visto i propri tesserati segnare più gol durante Europei e Copa America.

Come si nota, l’Inter è l’unica squadra italiana presente in questa speciale classifica. Detto di Lautaro Martinez, vero mattatore dell’Argentina nonostante abbia giocato la maggior parte delle gare da subentrato, a EURO 2024 i nerazzurri hanno visto andare a segno: Arnautovic, Bastoni, Barella, Calhanoglu e De Vrij.