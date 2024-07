EURO 2024, nessun giocatore della Serie A in finale: l’ultima volta nel 2008

Dopo un mese di partite, EURO 2024 ha le sue due finaliste, Spagna e Inghilterra, che si giocheranno il titolo di campione continentale domenica 14 luglio all’Olympistadion di Berlino. Una delle due Nazionali succederà all’Italia, che nel 2021 sollevò il trofeo a Wembley, battendo proprio l’Inghilterra ai calci di rigore.

Lo stadio rimarrà impresso nella storia del calcio italiano, nonostante proprio lì sia avvenuta l’eliminazione per mano della Svizzera, per la vittoria del Mondiale 2006 contro la Francia il 9 luglio 2006. Ma Spagna-Inghilterra rappresenterà la prima finale di un Europeo o Mondiale degli ultimi anni che non vedrà nessun calciatore appartenente alla Serie A in campo, e nemmeno fra i convocati delle due selezioni.

Un evento che non avveniva dal 2008, finale dell’Europeo che vedeva contrapposte Spagna e Germania, e che segnò l’inizio del dominio delle Furie Rosse a livello di nazionale con la vittoria di due tornei continentali consecutivi e del Mondiale 2010, primo successo iridato nella storia spagnola.

Infatti, l’eliminazione dell’Olanda, che contava fra le sue fila De Vrij, Dumfries, Reijnders e Zirzkee, ha sancito che non ci sarà nessun calciatore militante in Serie A nella finale di Berlino. Cosa che non si ripeterà nella finalissima di Copa America fra Argentina e Colombia, visto che in totale i tesserati per un club italiano saranno sette. Cinque nell’Argentina (Lautaro Martinez, Carboni, Nico Gonzalez, Martinez Quarta e Paredese) e due nella Colombia (Mina e Lucumi). Il rischio, però, è di non vederne nemmeno uno negli undici iniziali delle due formazioni, se fossero confermati gli schieramenti delle semifinali.

Questo l‘elenco degli “italiani” coinvolti nelle finali dei grandi tornei per nazionali degli ultimi anni:

EURO 2008 : Spagna-Germania, nessuno

: Spagna-Germania, nessuno Mondiale 2010 : Spagna-Olanda (Sneijder, Huntelaar)

: Spagna-Olanda (Sneijder, Huntelaar) EURO 2012 : Italia in finale

: Italia in finale Mondiale 2014 : Germania-Argentina (Klose, Higuain, Biglia, Palacio, Campagnaro, Federico Fernandez, Ricky Alvarez, Andujar)*

: Germania-Argentina (Klose, Higuain, Biglia, Palacio, Campagnaro, Federico Fernandez, Ricky Alvarez, Andujar)* EURO 2016 :Francia-Portogallo (Evra, Pogba, Bruno Alves, Digne)

:Francia-Portogallo (Evra, Pogba, Bruno Alves, Digne) Mondiali 2018 :Francia-Croazia (Matuidi, Mandzukic, Perisic, Brozovic, Strinic, Badelj)*

:Francia-Croazia (Matuidi, Mandzukic, Perisic, Brozovic, Strinic, Badelj)* EURO 2020 : Italia in finale

: Italia in finale Mondiale 2022 : Argentina-Francia (Di Maria, Giroud, Rabiot, Theo Hernandez, Dybala, Lautaro Martinez, Veretout)

: Argentina-Francia (Di Maria, Giroud, Rabiot, Theo Hernandez, Dybala, Lautaro Martinez, Veretout) EURO 2024: Spagna-Inghilterra, nessuno

*escluso dal 2014 Sergio Romero che quella stagione la giocò in prestito al Monaco dalla Sampdoria e dal 2018 Marko Pjaca che giocò quella stagione in prestito allo Schalke 04 dalla Juventus