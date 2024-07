Dove vedere Argentina Colombia tv streaming: guarda il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Argentina Colombia tv streaming.

Tutto pronto per l’ultimo atto della Copa America 2024, che vedrà sfidarsi l’Argentina di Leo Messi e la Colombia trascinata da James Rodriguez. Per gli argentini, campioni del mondo in carica, si tratterebbe del secondo successo consecutivo nel torneo continentale, mentre i colombiani vanno a caccia di un trionfo che manca dal 2001.

Sono passati dieci anni da quando James Rodriguez, allora 23enne, segnò sei gol per i Cafeteros ai Mondiali in Brasile, proponendosi subito come una delle stelle più splendenti del calcio mondiale. Acquistato dal Real Madrid, la sua carriera nei club – tutti importanti, dal Monaco al Bayern fino al Porto – non è stato all’altezza di quelle grandi aspettative e le ultime esperienze, tra Qatar, Grecia e Brasile sono state ancor più deludenti. Il ct, l’argentino Nestor Lorenzo, lo ha operò convocato per il torneo negli Usa, una scelta rivelatasi vincente, almeno finora, perchè nel suo ruolo naturale di n.10, un tempo chiave del gioco e quasi ormai scomparso dai radar, Rodriguez ha fatto faville.

Non è l’unica stella dei Cafeteros, che puntano molto sull’esterno del Liverpool Luis Diaz, ma la vera forza della nazionale è il gruppo, omogeneo e ora in gran fiducia dopo aver eliminato l’Uruguay di Marcelo Bielsa giocando a lungo in dieci contro undici.

L’Argentina parte comunque più che favorita. Piena di campioni, basti citare Lautaro Martinez e Angel Di Maria, la squadra di Messi punta a confermarsi campione in America dopo aver vinto il mondiale in Qatar. Una tripletta in nazionale che coronerebbe nel modo migliore la straordinaria carriera della Pulce proprio nella città da dove propaga il verbo del grande calcio in un Paese che vuole farsi conquistare.

Dove vedere Argentina Colombia tv streaming? Quando si gioca

Argentina-Colombia si giocherà lunedì 15 luglio 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 02.00 a Miami.

Dove vedere Argentina Colombia tv streaming? Come seguire la sfida

La Copa America 2024 è visibile in Italia sia in chiaro che in streaming via abbonamento. Per quest’ultima, gli abbonati di Mola Tv possono godersi lo spettacolo della Copa America, visto che la piattaforma streaming, confermandosi la casa del calcio sudamericano, si è aggiudicata la trasmissione di 23 partite sulle 32 del torneo.

Ma, come detto, la Copa America è visibile anche in chiaro. Sarà Sportitalia a trasmettere tutte le partite del torneo continentale sul canale 60 del digitale terrestre. Mentre chi ha il decoder Sky potrà vedere l’emittente che trasmetterà il big match della Copa America sintonizzandosi semplicemente sul 5060. Infine, Sportitalia è visibile anche in streaming accedendo al sito ufficiale del canale o scaricando l’app ufficiale.