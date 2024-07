EURO 2024, niente finale 3°-4° posto: la motivazione della UEFA

EURO 2024 si avvina al suo epilogo tanto atteso con Spagna e Inghilterra che si giocheranno il titolo continentale stasera all’Olympiastadion di Berlino. Si tratta dell’unica sfida in programma, visto che non si terrà la partita valida per il 3°-4° posto fra le semifinaliste perdenti, Francia e Olanda.

Il 3°-4° posto non è infatti in programma in un Europeo dall’edizione 1980, quando il torneo continentale si svolse in Italia e vide proprio gli Azzurri giocarsi il gradino più basso del podio contro la Cecoslavocchia che si aggiudicò il match ai rigori dopo l’errore decisivo, al nono tentativo, di Fulvio Collovati. Ma perché non si gioca più da allora quella che viene definitiva la finalina?

Perché non c’è finale 3° 4° posto Europei – La motivazione della UEFA

Infatti, a differenza dei Mondiali, la sfida per il 3° posto non si è più disputata. Nelle ultime edizioni dei Mondiali, titolo, la Croazia è arrivata terza in Qatar nel 2022 battendo il Marocco, mentre il Belgio ha conquistato il bronzo in Russia nel 2018 grazie al successo contro l’Inghilterra nella finalina. Allo stesso modo, la finale per il 3° posto viene disputata da esempio in Copa America, dove nella notte scorsa l’Uruguay ha battuto il Canada ai rigori conquistando la medaglia di bronzo.

A livello europeo, invece, la sfida è stata eliminata motivazione l’ha fornita la stessa UEFA: questa sfida non viene considerata più attrattiva sia per le nazionali coinvolte che per i tifosi in generale. E novità che possano reintrodurre la sfida, per uniformare Mondiali ed Europei, non sembrano essere previste a breve. Insomma, la medaglia di bronzo rimane in palio per la FIFA ma non esiste per la UEFA.