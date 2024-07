Inter, dove vedere la conferenza stampa di Inzaghi in tv e in streaming

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere conferenza stampa Inzaghi in tv e streaming.

Venerdì 12 luglio alle ore 17:00, presso l’Inter HQ, il Presidente e CEO Sport Giuseppe Marotta presenterà la stagione sportiva 2024/2025, che ripartirà con il club nerazzurro Campione d’Italia e voglioso di riconfermarsi anche sotto la nuova gestione Oaktree. A seguire, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.

Dopo lo Scudetto conquistato nella passata stagione, l’allenatore si prepara a rinnovare il proprio contratto con il club nerazzurro. Dovrebbe essere ormai tutto fatto per il prolungamento dell’intesa, dopo che le parti hanno limato i dettagli per quanto riguarda la durata del rapporto e lo stipendio (inevitabilmente al rialzo) dell’allenatore.

«Simone Inzaghi? E’ un ciclo iniziato qualche anno fa e non siamo nemmeno a metà, vogliamo continuare con lui e se lo merita. Lui è felice dell’Inter e noi di lui». Così Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, uscendo dal Consiglio Coni nella giornata di giovedì, dove ha ricevuto la Stella d’Oro al merito sportivo.

Parlando dell’Inter ha aggiunto: «Non solo vogliamo vincere, nel nostro DNA c’è l’obbligo di competere per vincere, lo insegna la nostra storia. Rispetteremo sempre gli avversari, ma noi partiamo per vincere», ha aggiunto il numero uno nerazzurro.

Dove vedere conferenza stampa Inzaghi in tv e streaming? Come seguire l’evento

La conferenza stampa di presentazione della nuova stagione e le parole di Simone Inzaghi saranno trasmesse in diretta su Inter TV – canale tematico nerazzurro disponibile anche su DAZN (clicca qui per abbonarti) –, ma anche in streaming su inter.it e sui canali digitali ufficiali del club. Appuntamento a venerdì 12 luglio, a partire dalle ore 17.00.