Serie A, incassati 23 milioni da EURO 2024: la classifica club per club

La Serie A porterà a casa quasi 23 milioni di euro per i propri club da EURO 2024. E’ questa la stima di Calcio e Finanza per il torneo che si chiuderà domenica 14 luglio – con la finalissima tra Italia e Spagna – e che ha visto impegnati complessivamente 92 calciatori (divisi tra 18 squadre su 20) tra quelli che hanno militato nel massimo campionato italiano di calcio nella ultima stagione.

Risorse che provengono dal “Club Benefit Programme”, il programma attraverso il quale la UEFA remunera le società che mettono i propri calciatori a disposizione dei tornei per Nazionali. Per il ciclo 2020-2024 la Federcalcio europea aveva previsto in totale 240 milioni di euro, di cui 140 milioni di euro da destinare alla fase finale di EURO 2024.

Serie A incassi EURO 2024 – Come vengono distribuite le risorse

Soldi che la UEFA distribuisce, appunto, ai calciatori dei club convocati dalle rispettive Nazionali tra giugno e luglio. La quota per ogni singolo club viene così calcolata sulla base dei seguenti fattori:

il numero di giocatori selezionati per una squadra nazionale che si è qualificata per UEFA EURO 2024;

per una squadra nazionale che si è qualificata per UEFA EURO 2024; il numero di giorni in cui ogni giocatore è stato al torneo finale, a partire da dieci giorni prima della prima partita della sua squadra nazionale e fino al giorno dopo l’ultima partita della squadra nazionale nel torneo finale;

in cui ogni giocatore è stato al torneo finale, a partire da dieci giorni prima della prima partita della sua squadra nazionale e fino al giorno dopo l’ultima partita della squadra nazionale nel torneo finale; la categoria FIFA dei club, secondo le ultime linee guida stabilite nella relativa Circolare FIFA. La UEFA si baserà in linea di principio sulla categoria del club indicata nel Sistema di Trasferimento FIFA (TMS) entro il 1° luglio 2024 (questa dipende dal contesto in cui il club gioca).

Detto dei criteri di distribuzione, la UEFA calcola poi l’ammontare esatto della cifra giornaliera da distribuire per i calciatori sulla base delle diverse categorie di club solamente alla fine di EURO 2024. Sulla base delle stime della Federcalcio europea, le somme da destinare sarebbero le seguenti:

Categoria 1: 10.000 euro al giorno (questa è la categoria dei club di Serie A)

(questa è la categoria dei club di Serie A) Categoria 2: 6.670 euro al giorno

Categoria 3: 3.330 euro al giorno

Serie A incassi EURO 2024 – Inter in testa, Bologna sul podio

Come detto, sulla base di questi fattori, Calcio e Finanza ha stimato incassi pari a circa 23 milioni di euro per 18 su 20 club di Serie A (Monza e Frosinone non hanno calciatori convocati). Di questi, l’Inter è la società che dovrebbe incassare più di tutte, con un premio pari a poco meno di 3,7 milioni di euro per i suoi 13 calciatori convocati.

Al secondo posto, a sorpresa, si trova il Bologna: il club felsineo riceverà poco meno di 2,5 milioni di euro. Diversi i convocati degli emiliani, da Freuler a Ndoye, passando per Calafiori e Zirkzee, questi ultimi due entrambi pezzi pregiati del mercato. Sul podio anche il Milan, con quasi 2,4 milioni di euro.

I rossoneri hanno portato meno giocatori rispetto alla Juventus, per esempio, a EURO 2024, ma il percorso positivo di molti di questi ha consentito al club di incassare più dei bianconeri. La top 5 della Serie A si chiude con la Roma e proprio con la Juventus, rispettivamente a 2,28 e 2,24 milioni di euro.