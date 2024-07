Da Morata a Kane: quanti duelli in campo nella finale di Berlino

EURO 2024 sta per volgere, così, al termine . Per l’Italia sembra passata una vita dall’ultima edizione del torneo: Wembley, tre anni fa, diede il titolo di campione continentale agli azzurri mentre quest’anno, addirittura, le vacanze dei convocati di Spalletti termineranno poco dopo la finale di Berlino.

Una cruciale domenica di sport. Il 14 luglio sarà una giornata come poche, grazie a un filo virtuale che unisce Londra, Berlino e (la più lontana) Miami. Se la finale di Wimbledon dominerà il pomeriggio sportivo di tutta Europa e l’ultimo atto della Coppa America sfocerà nelle prime ore del lunedì mattina, ecco che il match dell’Olympiastadion regalerà una prima serata per cuori forti.

La corazzata di de la Fuente: una Nazionale che gioca come un club

A vedere le partite della Spagna a EURO 2024 sorge il dubbio che questa sia davvero una Nazionale. Equilibrio perfetto tra i reparti, controllo totale del gioco e sintonia assoluta tra i giocatori: ecco come il c.t. Luis se la Fuente ha realizzato questo capolavoro sportivo, se poi arrivasse la ciliegina sulla torta…

La partita con la Francia è stato l’emblema del gioco spagnolo in Germania, con un dominio tecnico e tattico su Mbappé e compagni. Una serata che non si dimenticherà facilmente Marc Cucurella (CUC03), tempestato di fischi a ogni stop o passaggio. I tifosi tedeschi non gli hanno perdonato il tocco di braccio nel quarto di finale contro i padroni di casa: il terzino del Chelsea si è, però, ancora più caricato e ha realizzato un’altra prestazione da top assoluto.

Il centrocampo degli spagnoli è, sicuramente, il reparto a EURO 2024 che più si avvicina alla perfezione. Se l’infortunio di Pedri aveva creato dubbi sul proseguo della competizione, ecco che ha consentito la titolarità di Dani Olmo (OLM07), che non se l’è fatto ripetere due volte. Il talento del Lipsia è in uno stato di forma strepitoso, con 3 gol e 2 assist in 5 match disputati.

Rodri (ROD16) e Fabian Ruiz (RUI08) sono gli altri due assi del centrocampo della Roja. Se sul primo non c’era alcun dubbio sul suo livello di calcio (giocatore più quotato della Spagna con circa 93 milioni di valutazione), il secondo ha stupito per classe e continuità, spesso mancata negli ultimi due anni al PSG.

Davanti non si tocca il veterano Alvaro Morata (MOR19), capitano troppo spesso criticato ingiustamente dalla stampa locale e, anche per questo, sul punto di lasciare l’Atletico Madrid. Alla sua sinistra agirà Nico Williams (WIL11), il calciatore spagnolo che più è cresciuto da inizio 2024 (YTD pari a +26,07%): un Europeo passato a saltare uomini come birilli e un futuro prossimo che potrebbe portarlo in un top club assoluto, con Barcellona e Chelsea disposte a pagare la clausola da 55 milioni.

La rivincita dopo EURO 2021: Southgate si gioca un’altra finale

Se si guarda indietro, il percorso dell’Inghilterra fino a Berlino appare casuale, quasi fortunato. Il gol al novantacinquesimo di Jude Bellingham (BEL05) contro la Slovacchia, il mancino di Bukayo Saka (SAK07) che trafigge la Svizzera nel finale e porta il match ai rigori e il sigillo all’ultimo minuto di Watkins contro l’Olanda.

I match dei “Tre Leoni” sono, però, da analizzare più nello specifico e capire come la Nazionale di Gareth Southgate possa impensierire la Spagna. Partendo dalla difesa, il nome che spicca è quello di John Stones (STO05), centrale del Manchester City a cui è affidata la prima costruzione dell’azione inglese.

Si prospetta una serata “da straordinari” per Declan Rice (RIC41). Il mediano dell’Arsenal dovrà fermare un centrocampo spagnolo di alto livello ma i 60 milioni di valutazione in piattaforma rispecchiano il suo assoluto valore.

È la trequarti a dover essere decisiva nella finale di domenica, una posizione di campo da quasi 300 milioni di quotazione complessiva. Quasi due terzi della cifra li porta il sopra menzionato Bellingham, che da giocatore del Real Madrid cercherà di alzare il trofeo davanti agli stessi tifosi spagnoli.

Il giocatore più quotato del FPeX-Football Players Exchange è un serio candidato al Pallone d’Oro 2024: una grande prestazione a Berlino comporterebbe, inevitabilmente, l’assegnazione a Jude. Ad affiancarlo ci sarà Phil Foden (FOD47), talento del Manchester City ancora alla ricerca del primo gol a EURO 2024.

Se l’Inghilterra dovesse avere la meglio della Spagna verrebbe meno un tabù, ormai celebre, di Harry Kane (KAN09). L’attaccante del Bayern Monaco, nonostante una carriera da 405 gol totali, non ha ancora vinto un trofeo nel calcio che conta. Un punto debole degli avversari è, sicuramente, la coppia di difensori centrale e “l’uragano” ex Tottenham è pronto ad abbattersi su Berlino.

Novanta minuti, o poco più, e calerà il sipario su un emozionante EURO 2024. Il completamento di un percorso perfetto o il riscatto dopo l’ultima cocente finale? Spagna e Inghilterra sono pronte a sfidarsi per conquistare la vetta d’Europa, mentre gli utenti del FPeX-Football Players Exchange potranno decidere su chi puntare tra i protagonisti in campo.

FPeX – Football Players Exchange: come funziona la piattaforma

Ma come funziona il Football Players Exchange di CSA? Per operare nella piattaforma l’utente deve accedere tramite desktop, completare la procedura di registrazione e, importante novità, acquistare direttamente in euro o USDC i CSAT, garantiti dal cambio fisso 1 a 1 e che potrà in qualsiasi momento prelevare dopo averli riconvertiti nuovamente in euro. A quel punto potrà negoziare i calciatori che preferisce, puntando al rialzo o al ribasso delle quotazioni.

Come spiegato anche sul sito (clicca qui per accedere), i passaggi per iniziare a giocare sono i seguenti: