Cardinale: «Oggi la grande proprietà intellettuale è Hollywood negli sport»

Nell’operazione Skydance-Paramount, RedBird ha messo sul piatto il più grande investimento della sua storia. In virtù di questo accordo, Gerry Cardinale, a capo del fondo statunitense proprietario anche del Milan, sarà il secondo maggiore investitore nella nuova Paramount dopo gli Ellison, avendo fornito 1,8 miliardi di dollari degli oltre 8 miliardi che hanno permesso di chiudere l’affare.

Grande soddisfazione per Cardinale che in una lunga intervista a CNBC, fianco a fianco con David Ellison, ha dichiarato: «Il nostro stile di investimento in RedBird è molto simile a un continuum. Quindi, da un certo punto di vista, ho lavorato per 30 anni per arrivare a questo punto. Negli ultimi cinque anni ho avuto il vantaggio di lavorare a stretto contatto con David Ellison e il team di Skydance. Si tratta di monetizzare una grande proprietà intellettuale. Se si ripercorre la mia carriera e si guarda a ciò che abbiamo iniziato con le reti sportive regionali con gli Yankees 25 anni fa, si tratta di un continuum attraverso lo spettro e la grande proprietà intellettuale oggi è Hollywood nello sport. E la nostra carriera si basa sulla monetizzazione di questi due settori verticali. E molto spesso si tratta di creare aziende intorno ad esse».

«Il bello di questo accordo è che non abbiamo bisogno di creare un’azienda intorno a questo progetto – ha proseguito Cardinale –. Siamo partiti dall’ottimo lavoro svolto da David e dal team di Skydance. Sono 15 anni che ci siamo riusciti. Tra l’altro, in questi 15 anni, David ha creato una partnership fenomenale con Paramount per molti dei suoi “tentpoles”. Si tratta quindi di prendere un’azienda di oltre 100 anni con un grande portafoglio di proprietà intellettuale e di posizionarla per il nuovo mondo. La nozione binaria di tecnologia e Hollywood è davvero sbagliata. Si tratta di diagrammi di Venn che dovrebbero lavorare insieme in modo più omogeneo. Nella mia carriera trentennale, l’unico momento in cui sembra che la gente si sia resa conto di questo è stato con lo scatenarsi della guerra dello streaming. Ebbene, David e il suo team si occupano di questo da un po’ di tempo. E, francamente, direi che per 30 anni ho voluto investire in questo spazio. E ci sono voluti David Ellison e Skydance per convincermi a iniziare a investire in questo settore».

Sul futuro della nuova Paramount: «Il team è composto da persone molto talentuose. Ci conosciamo tutti. C’è un vero e proprio fattore di fiducia, come ho detto, perché David e il team Skydance lavorano da molti anni con questa squadra. Quindi abbiamo una grande fiducia in questi ragazzi. E siamo tutti allineati. Il costrutto fondamentale. L’accordo si basa su due principi fondamentali. Numero uno: stiamo integrando l’intero portafoglio, non stiamo cercando di smembrarlo, non stiamo cercando di ucciderlo. Vogliamo abbracciarlo. E di trasformarlo in una strategia di crescita molto pro. Il secondo punto è l’allineamento. Se guardiamo ai nostri investimenti, la maggior parte di essi è a fianco degli azionisti comuni. E direi che tutti sono allineati, a partire dal gruppo di gestione e dagli azionisti. Quindi, è un aspetto che capisco molto bene».

Sui controlli da superare portati avanti dalle autorità: «Saremo molto coordinati con le autorità di regolamentazione. Accettiamo molto volentieri questo processo. Dovremmo essere puliti da tutti i punti di vista. Non crediamo che ci siano problemi con la CFIUS. Non dovrebbero esserci problemi di licenze. Non dovrebbero esserci problemi di fiducia. Penso che siamo puliti. Ma lavoreremo a stretto contatto con le autorità di regolamentazione per garantirlo. Penso che faremo di tutto per rendere il processo di revisione il più trasparente possibile, non so come le elezioni possano influire in qualche modo, ma, abbracceremo pienamente il processo di regolamentazione, ma penso che ci potrebbe essere un percorso per questo per essere un processo di revisione».