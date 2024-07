Jasmine Paolini si prepara a scendere in campo per la semifinale del terzo Slam della stagione, Wimbledon, dalle 14.30, sul campo centrale del circuito londinese.

Paolini Vekic in streaming gratis? L’obiettivo nel ranking ATP

L’avversario dell’italiana sarà Donna Vekic: la tennista croata ha sconfitto l’australiana Sun ai quarti di finale per 2-1 dopo aver perso il primo set. In caso di successo, Paolini, oltre a consolidare il quinto posto nel ranking WTA, diventerebbe la prima italiana a raggiungere la finale di Wimbledon. La tennista classe 1996 è già la prima di sempre a raggiungere la semifinale.

Le due tenniste si sono scontrate già in tre occasioni ma sempre e solo sul cemento. Il conto degli scontri diretti vede Paolini in vantaggio per 2-1 con l’ultimo precedente che visto l’italiana imporsi per 2-0 in occasione del primo turno del WTA 1000 di Montreal.

Per arrivare fin alle semifinali di Wimbledon, Paolini ha sconfitto al primo turno la spagnola Sorribes Torme. Poi ha superato la belga Minnen e la canadese Andreescu, battuta anche al Roland Garros e la statunitense Keys, colpita da un infortunio a pochi punti dalla vittoria che però le è costata il ritiro dalla sfida. Ai quarti, invece, la tennista italiana ha superato nettamente un’altra statunitense come Navarro con un rotondo 6-2, 6-1.

Paolini Vekic in streaming gratis? Come seguire la sfida

La semifinale tra Paolini e Vekic a Londra, come tutto il torneo, sarà trasmessa in diretta tv su Sky sul canale Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Non è prevista la diretta in chiaro della sfida destinata a restare un’esclusiva per gli abbonati Sky. In streaming, oltre al servizio Sky Go, sarà possibile assistere al match anche su NOW (clicca qui per abbonarti a NOW).