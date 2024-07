Cos’è l’emendamento Mulè e cosa prevede tra autonomia della Serie A e giustizia

Che cos’è l’emendamento Mulé e cosa prevede? Il tema dell’emendamento proposto dal deputato di Forza Italia Giorgio Mulé riguardante il mondo sportivo è tornato di attualità oggi, dopo l’intervento da parte di FIFA e UEFA. In una lettera congiunta infatti ammoniscono l’Italia per l’emendamento Mulè al dl istruzione e sport che stravolge l’organizzazione federale esistente. «Se dovesse essere adottato – è scritto in una lettera di cui l’ANSA ha preso visione – e reso esecutivo nella sua formulazione originale, o anche in una nuova con sostanzialmente gli elementi trattati, non ci sarebbe altra scelta che sottoporre la questione agli organi competenti per l’esame di misure, inclusa un’eventuale sospensione della Figc. Che tra l’altro renderebbe incompatibile l’Italia quale Paese co-ospitante della fase finale del Campionato Europeo UEFA 2032».

«Questa lettera arriva per posta prioritaria prima di discutere un emendamento che, guarda un po’, riguarda quei soggetti. Andremo a scoprire quanto sia fondata e a quando risale. Magari interverranno delle ulteriori cose nel corso del pomeriggio. Di certo il Parlamento va avanti, essendo un presidio di democrazia, e quindi discuteremo serenamente l’emendamento», la replica del deputato di Forza Italia.

Ma cosa prevede in particolare l’emendamento presentato al Decreto-Legge 71 del 31 maggio 2024 in ambito sportivo?

Cos’è l’emendamento Mulé, il testo

Il primo testo presentato come emendamento (ma che come spiegato dal ministro dello sport Andrea Abodi sarà rivisto) prevedeva in particolare le seguenti norme:

1) Negli sport a squadre composte da atleti professionisti e con meccanismi di mutualità generale previsti dalla legge, l’organizzazione dell’attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie spetta in via autonoma alle rispettive leghe sportive.

2) Le leghe sportive professionistiche di cui al comma 1:

a) sono costituite in forma di associazione o di società di capitali e sono riconosciute a fini sportivi dalla federazione sportiva nazionale di riferimento, alla quale sono trasmessi, entro il 31 ottobre di ogni anno, i relativi bilanci;

b) godono di piena autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e gestionale;

c) hanno diritto a un peso elettorale nelle assemblee e a una rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali di riferimento adeguati al contributo economico apportato al sistema sportivo.

3) Ove all’interno di una federazione sportiva nazionale vi siano più leghe sportive professionistiche, quella che apporta il maggior contributo in termini di mutualità generale esprime parere vincolante sulle delibere della federazione sportiva nazionale di riferimento che direttamente o indirettamente la riguardano.

4) Contro gli atti e i comportamenti del Coni e delle Federazioni sportive nazionali aventi effetti pregiudizievoli nei confronti delle leghe sportive professionistiche di cui al comma 1, fatta esclusione per le controversie attinenti al mero svolgimento delle attività sportive, è esperibile il ricorso diretto innanzi agli organi della giustizia amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva. Si applica il rito speciale di cui all’articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. La competenza funzionale in primo grado spetta al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

Cos’è l’emendamento Mulé, le questioni sul tavolo

Al centro in particolare c’è la possibilità per le leghe, in particolare la Lega Serie A, di ottenere maggiore autonomia nell’ordinamento sportivo nazionale. La questione ruota in particolare, oltre al fatto di essere costituite anche in società di capitali e godere di piena «autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e gestionale», soprattutto di avere «diritto a un peso elettorale nelle assemblee e a una rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali di riferimento adeguati al contributo economico apportato al sistema sportivo». Considerando il peso a livello di contributo economico della Serie A, la rappresentanza quindi per la Lega aumenterebbe notevolmente rispetto all’attuale 12% del peso riservato alla massima serie. Inoltre, per la Lega Serie A (sempre in quanto quella che porta il maggiore contributo economico) sarebbe riservato un «parere vincolante sulle delibere della federazione sportiva nazionale di riferimento che direttamente o indirettamente la riguardano», dando così ancora maggior peso alla Lega nel sistema federale.

Il secondo tema, invece, riguarda il tema della giustizia sportiva. Al netto infatti delle «controversie attinenti al mero svolgimento delle attività sportive», alle leghe sarebbe concessa la possibilità di presentare ricorsi direttamente «agli organi della giustizia amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva» contro«gli atti e i comportamenti del Coni e delle Federazioni sportive nazionali aventi effetti pregiudizievoli» nei confronti delle stesse leghe, saltando quindi di fatto tutti i passaggi legati alla giustizia sportiva.