Ufficiale, l’aeroporto di Milano Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi

L’aeroporto di Milano Malpensa è ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi. Lo ha stabilito l’ordinanza di Enac, che ha effetto immediato: «L’Aeroporto di Milano Malpensa è intitolato alla memoria del Presidente Silvio Berlusconi, con la seguente denominazione: Aeroporto internazionale Milano Malpensa – Silvio Berlusconi». È quanto si legge in una nota del Mit.

«La società di gestione Sea Spa provvederà agli adempimenti di competenza connessi alla nuova denominazione. Il vicepremier e ministro Matteo Salvini esprime grande soddisfazione», conclude il comunicato ufficiale che annuncia la nuova denominazione per uno dei tre aeroporti connessi alla città di Milano.

«Da ministro ho firmato con orgoglio l’ok perché è stato un grande imprenditore, un grande uomo di impresa, di sport, di editoria, di finanza. Per me è stato anche un grande politico, però chi mette in discussione la grandezza imprenditoriale di un uomo che ha creato milioni di posti di lavoro è al di fuori del mondo e della storia. Da italiano oltre che da lombardo non vedo l’ora di atterrare all’aeroporto Malpensa Berlusconi», ha commentato oggi Salvini, interpellato sull’argomento.