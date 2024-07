La proposta di Vasco Rossi: «Lo stadio di San Siro solo per i concerti»

La stagione dei concerti a San Siro sta per volgere al termine. A mancare sono solamente le due tanto attese serate che vedranno protagonista Taylor Swift e poi il Meazza tornerà a ospitare le partite di calcio, con il trofeo Silvio Berlusconi fra Milan e Monza che sarà il primo appuntamento in attesa della stagione 2024/25.

San Siro e i concerti continuano ad avere un filo diretto molto forte e la possibilità che Inter e Milan lascino l’impianto per sempre nel prossimo futuro, ha aperto la strada a valutazioni che vedono solamente la musica come grande protagonista dell’impianto milanese. Ed è l’augurio che si fa anche Vasco Rossi, tra l’altro grande tifoso interista.

«Sarebbe fantastico se venisse dedicato solo ai concerti. In Italia non abbiamo strutture dedicate alla musica sarebbe un colpo grosso se San Siro diventasse una di quelle – ha commentato il cantautore sui propri profili social. Vasco e San Siro, poi, hanno una lunga storia in comune, con l’ultimo capitolo che ha visto il cantante esaurire ogni posto disponibile per ben sette serate quest’anno – Il secondo colpo grosso a San Siro un mese fa. 8 giugno. La cosa che conta è che ci siamo ritrovati a San Siro…uno stadio fantastico dove è uno spettacolo anche vedere il pubblico così vicino. Per me vale la regola del monumento storico, è ovviamente anche un sentimento di carattere affettivo», ha concluso Vasco sui propri social.

Un sogno quello di Vasco che sembra difficile realizzare al momento, visti anche i costi di mantenimento e di affitto che Inter e Milan sostengono insieme ogni stagione, ormai da diversi decenni. Motivo per cui il sindaco di Milano Giuseppe Sala si augura sempre che i due club cambino idea e decidano di restare a San Siro, come conseguenza della ristrutturazione progettata da WeBuild, assumendosi così i costi dei lavori, magari in cambio della concessione dell’impianto a 99 anni o della cessione definitiva dello stadio.