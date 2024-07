Jasmine Paolini si prepara a scendere in campo per i quarti di finale del terzo Slam della stagione, Wimbledon, non prima delle 17.00, sul campo numero 1 del circuito londinese.

Paolini Navarro in streaming gratis? L’obiettivo nel ranking ATP

L’avversario dell’italiana sarà Emma Navarro: la tennista statunitense ha sconfitto la connazionale Gauff agli ottavi di finale con un netto 2-0. In caso di successo, Paolini, attualmente al sesto posto del ranking WTA, andrebbe ad agguantare la quinta posizione, scavalcando in graduatoria la statunitense Jessica Pegula, già eliminata da Wimbledon.

Le due tenniste si sono scontrate già in tre occasioni ma sempre e solo sul cemento. Paolini non ha mai vinto con la tennista statunitense, che ha sempre prevalso nell’ultimo anno, compreso l’ultimo confronto a Miami terminato 2-1.

Per arrivare fin agli ottavi di finale di Wimbledon, Paolini ha sconfitto al primo turno la spagnola Sorribes Torme. Poi ha superato la belga Minnen e la canadese Andreescu, battuta anche al Roland Garros. Agli ottavi, invece, la tennista italiana sembrava vicina alla resa al terzo set, ma un infortunio all’adduttore di Keys le ha permesso di rientrare in partita fino al ritiro dell’avversario sul risultato di 5-5.

Paolini Navarro in streaming gratis? Come seguire la sfida

I quarti di finale tra Paolini e Navarro a Londra, come tutto il torneo, sarà trasmessa in diretta tv su Sky sul canale Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Non è prevista la diretta in chiaro della sfida destinata a restare un’esclusiva per gli abbonati Sky. In streaming, oltre al servizio Sky Go, sarà possibile assistere al match anche su NOW (clicca qui per abbonarti a NOW).