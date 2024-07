Morte Astori, confermata la condanna a un anno per il medico sportivo

Quest’oggi si è tenuto il processo d’appello, preso la corte di Firenze, per la morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina scomparso il 4 marzo 2018 nel ritiro della formazione viola prima della gara in casa dell’Udinese.

Il giudice ha confermato la condanna a un anno di reclusione, inflitta in primo grado il 2 aprile 2021, per il professore Giorgio Galanti, ex direttore di Medicina sportiva di Careggi e un passato da consulente sportivo della Fiorentina, accusato di omicidio colposo.

Secondo l’accusa il decesso fu provocato da cardiomiopatia aritmogena ventricolare, patologia che non fu diagnosticata. Galanti rilasciò due certificati di idoneità agonistica al giocatore, quando era direttore sanitario di Medicina dello sport dell’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi. Accolta, quindi, la richiesta della procura generale che in mattinata aveva richiesto la conferma della condanna per il professor Galanti.