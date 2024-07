Inter, Katherine Ralph amministratrice della holding italiana ex LionRock

Continuano i cambiamenti nella catena di controllo dell’Inter, dopo il subentro da parte di Oaktree alla guida del club nerazzurro per il mancato pagamento da parte della famiglia Zhang di un finanziamento da 395 milioni di euro scaduto lo scorso maggio. Nelle ultime settimane così i manager del fondo statunitense stanno prendendo a poco a poco possesso delle varie holding che compongono la catena di controllo della società milanese, che da Milano porta negli USA passando per Lussemburgo e Cayman.

Nelle scorse settimane, oltre alla nomina di diversi manager nel nuovo CdA dell’Inter, sono state cambiate le governance anche delle varie holding lussemburghesi legate all’Inter: in particolare, quindi, in tutte e tre le società (Great Horizon, Grand Sunshine e Grand Tower) i precedenti amministratori, ovverosia Yan Chen, An Jiang e Gillermina Morosi erano stati sostituiti da manager di Oaktree, ovverosia Katherine Ralph (Global Opportunities strategy Managing Director, presente anche nel nuovo CdA dell’Inter), Martin Eckel (Managing Director e Head of Legal Luxembourg), Delphine Nannan (Senior Vice President e Head of Luxembourg Affiliated Accounting and Operations), Renato Meduri (Senior Vice President per la strategia Global Opportunities di Oaktree, anche lui presente nel nuovo CdA dell’Inter), e di Flora Verrecchia, Senior Vice President Legal di Oaktree. Inoltre, gli stessi Ralph, Meduri e Verrecchia sono entrati tra i dirigenti di OCM Luxembourg Sunshine, la holding da cui Grand Tower aveva incassato materialmente il prestito da 275 milioni nel maggio 2021.

Non si tratta, tuttavia, delle uniche modifiche. Come appreso Calcio e Finanza da documenti ufficiali che sono stati consultati, Katherine Ralph è stata anche nominata amministratrice unica di International Sports Capital Spa. Si tratta della società italiana che ha in pancia il 31% dell’Inter, creata in passato da Erik Thohir e acquisita nel 2019 dal fondo LionRock attraverso un veicolo basato alle isole Cayman, LionRock Zuqiu.

Nel passaggio da Suning a Oaktree, c’è stato anche un passaggio delle quote legate al 31% che era in mano a LionRock. Come spiegato dallo stesso club nerazzurro in un comunicato, il 22 maggio Oaktree ha escusso il pegno che deteneva sulle quote di Great Horizon, società al vertice della catena di controllo lussemburghese dell’Inter. A sua volta, la stessa società «ha acquisito il controllo e la proprietà di LionRock Zuqiu Ltd, società che detiene indirettamente, tramite la sua controllata ISC SpA il 31,05% delle azioni dell’Inter», salendo così al 99,6% delle quote dell’Inter considerando che il 68,55% era in mano direttamente agli Zhang.

Lo stesso giorno, però, un portavoce di LionRock ha dichiarato a Reuters e a Bloomberg che il fondo di Hong Kong aveva cessato di avere interessi economici nell’Inter quando Oaktree aveva erogato il finanziamento a Zhang, cioè a maggio 2021, ovverosia tre anni fa. Nei documenti, tuttavia, non si trova conferma. Great Horizon non sembra aver acquistato la quota tre anni fa, perché il suo bilancio 2021 (depositato qualche settimana fa) non ne fa cenno, così come non viene fatto cenno a riguardo nemmeno nel bilancio al 30 giugno 2021 di International Sports Capital Spa, approvato dall’assemblea dei soci il 27 dicembre 2021.

Inoltre, in tutti i documenti ufficiali legati al bond (dal prospetto del 9 febbraio 2022 alle seguenti comunicazioni trimestrali), la quota in mano a ISC è sempre stata riferita al fondo LionRock. Nell’ultima comunicazione del febbraio scorso si legge ad esempio che l’Inter «è posseduta da Grand Tower S.à r.l. (68,55%), International Sports Capital S.p.A. (“ISC”) (31,05%) e altri azionisti di minoranza (0,40%). ISC è posseduta da LionRock Capital (“LionRock”), un esperto investitore di private equity con sede a Hong Kong».

Chi è Katherine Ralph, manager di Oaktree nell’Inter

Classe 1978, Katherine Ralph si è laureata con lode in storia e un master presso l’Università di Cambridge, e si è laureata cum laude con un LL.M. in diritto bancario, societario e finanziario presso la Fordham University. Abilitata alla professione legale in Inghilterra e Galles e nello Stato di New York, parla italiano e prima di trasferirsi a Oaktree nel 2013 ha trascorso oltre nove anni presso Linklaters LLP nel team di Restructuring and Insolvency a Londra, dove si è specializzata in ristrutturazioni e insolvenze transfrontaliere. Attualmente, oltre ad essere nel CdA dell’Inter, Katherine Ralph è managing director nella sede di Londra di Oaktree, in particolare “fornisce consulenza dedicata alle transazioni e alle ristrutturazioni”, si legge nel profilo sul sito del fondo californiano, oltre a fare “parte di diversi consigli di amministrazione delle società partecipate di Oaktree in vari settori e giurisdizioni”.