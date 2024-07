Non solo Liverpool: il Fenway Sports Group pronto a comprare il Bordeaux

I proprietari del Liverpool, il Fenway Sports Group (gruppo fondato e guidato dall’imprenditore John Henry), sono in trattative per acquistare il club francese Bordeaux. La società è stata provvisoriamente retrocessa in National 1, la terza divisione calcistica del Paese, dall’organismo di controllo finanziario del calcio transalpino, la DNCG, dopo non essere riuscito a fornire garanzie per la stagione 2024/25.

Il club ha fatto ricorso contro la decisione e ora ha due settimane per portare a termine una cessione che gli permetta di rimanere in Ligue 2 la prossima stagione. Il Bordeaux e il Fenway Sports Group hanno presentato l’offerta di acquisizione alla DNCG nella riunione che è andata in scena nella giornata odierna.

«Fenway Sports Group ha espresso interesse per la potenziale acquisizione del club di calcio francese Girondins de Bordeaux ed è nelle prime fasi di dialogo e coinvolgimento», ha dichiarato il FSG in una nota. «Poiché il processo è ancora in fase esplorativa, non faremo ulteriori commenti», ha aggiunto il gruppo.

Quando FSG ha nominato Michael Edwards come amministratore delegato del settore calcistico della società all’inizio di quest’anno, parte dell’offerta includeva l’aiuto nell’identificare e successivamente gestire un secondo club.

Sono diverse le società sportive guidata dal Fenway Sports Group. Il gruppo controlla, oltre al Liverpool, anche i Boston Red Sox (franchigia della Major League Baseball) e i Pittsburgh Penguins, squadra professionistica di hockey su ghiaccio (NHL) con sede a Pittsburgh, in Pennsylvania.

Tra gli investitori del FSG c’è anche RedBird, il fondo statunitense che controlla il Milan dal 2022 e che nell’aprile 2021 – dopo il mancato accordo con RedBall – è diventato azionista. L’operazione ha visto l’ingresso del fondo guidato da Gerry Cardinale con una quota del 10%, con Fenway Sports Group valutato all’epoca 7,35 miliardi di dollari (dunque, un investimento di 735 milioni di dollari).

RedBird è diventato in questo modo il terzo partner più importante di FSG, e soprattutto ha potuto permettere al Liverpool di portare avanti una campagna acquisti a livelli pre-pandemia, oltre che a continuare i lavori di rinnovamento di Anfield, lo stadio che ospita le gare interne dei Reds.