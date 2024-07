Nella giornata di venerdì, è stato ufficializzato il tabellone della Coppa Italia 2024/25 e sono iniziate le polemiche. No nessuna società si è lamentato di questo o quell’accoppiamento, ma a farlo è stata la Rai, nonostante i diritti tv per la coppa nazionale siano in mano a Mediaset, che manderà in onda anche la Supercoppa.

Ad alzare la voce è stato Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, che sui propri profili social ha criticato aspramente la decisione di fissare i quarti di finale di Coppa Italia, con la possibilità di big match come Milan-Roma, Lazio-Inter e Fiorentina-Juventus, nei giorni in cui andrà in onda sulla televisione di Stato il Festival di Sanremo, nelle serate che vanno dal 4 al 6 febbraio 2025.

Rai contro Coppa Italia Sanremo – Lo sfogo dell’ad Roberto Sergio

«Incredibile, calendario Coppa Italia: quarti di finale nella settimana dal 4 al 6 febbraio 2025. La 75ª edizione del Festival di Sanremo 2025 dal 4 all’8 febbraio 2025, date comunicate da Rai prima della decisione della Lega Calcio. I telespettatori italiani avranno qualcosa da ridire?», il commento scritto sui social dall’ad della Rai Sergio.