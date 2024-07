Dall'Inter alla Roma: la situazione abbonamenti in Serie A

La settimana che sta per iniziare darà il via ai primi raduni per le formazioni di Serie A, con i rispettivi allenatori che stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli in vista della stagione 2024/25. E con l’Italia fuori anticipatamente da EURO 2024, i tifosi sono ormai concentrati sulla propria squadra del cuore.

Lo stesso cuore che ha già fatto sottoscrivere diversi abbonamenti, rispondendo presente alle varie campagne lanciate dai club nelle scorse settimane. Ma se c’è qualcuno che viaggia verso il sold out, altre società di Serie A, a poco più di un mese dall’inizio del campionato, non hanno ancora aperto la campagna abbonamenti.

Abbonamenti squadre Serie A 24 25 – L’Inter è già sold out

Come riporta l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, fra le prime otto classificate nello scorso campionato, l’Inter ha già registrato il sold out, forte della spinta del 20° scudetto conquistato e anche della programmazione sul mercato della società guidata da Giuseppe Marotta. Ai nerazzurri non è servita nemmeno la fase della vendita libera per esaurire i 40mila abbonamenti a disposizione, nonostante l’aumento dei prezzi fino al 23%.

Abbonamenti squadre Serie A 24 25 – Bene anche Milan, Juve, Roma e Bologna. Lazio a rilento

Rimanendo nella città lombarda, il Milan hanno aperto la fase di vendita libera venerdì e ha già toccato quota 37mila. L’anno scorso i tifosi milanisti acquistarono tutte le 41.500 tessere disponibili ed è verosimile che si arrivi anche per questa stagione a queste cifre.

Il nuovo corso Juventus, con Thiago Motta in panchina, e il mercato scoppiettante in entrata portato avanti da Cristiano Giuntoli ha fatto scattare l’entusiasmo in casa bianconera. E la risposta dei tifosi è stata importante. I dati in casa Juve sono più che positivi. Dopo che nella scorsa stagione si era registrata una flessione rispetto al 2022/23, per il 2024/25 si viaggia su un +10%, con addirittura il 42% dei tifosi bianconeri che ha scelto la formula “Star” con tanto di gare della Champions League comprese.

Dopo la striscia incredibile di sold out casalinghi, la tifoseria della Roma sta rispondendo presente anche per la prima stagione di Daniele De Rossi dall’inizio, dopo i buoni risultati avuti nella seconda metà della scorsa annata. Sono già 38mila le tessere sottoscritte. Un dato molto vicino ai 40mila circa alla chiusura della campagna dello scorso anno. Grande successo hanno riscontrato le opzioni Plus e Classic Extra: con il pacchetto Plus si può rivendere il proprio posto nelle partite in cui si è impossibilitati ad andare, con il Classic Extra la stessa cosa, ma solo in quelli che sono considerati i big match (Lazio, Juventus, Napoli, Milan, Inter…). Il Classic Extra è stato aggiunto quest’anno ed è una via di mezzo tra il Plus e il Classic.

Sentimento opposto nell’altra sponda del Tevere. La Lazio ha aperto le vendite e dall’1° al 17 luglio i tifosi biancocelesti possono rinnovare l’abbonamento della scorsa stagione o acquistarne uno nuovo negli altri posti dell’Olimpico rimasti invenduti. E sinora sono state vendute circa 3mila tessere, contro le oltre 30mila del 2023-24. C’è ancora tempo (la vendita liberà partirà il 22 luglio e si chiuderà il 10 agosto), ma la sensazione è che nel 2024-25 difficilmente si possa arrivare sui livelli della scorsa annata.

Nonostante il mercato, con molta probabilità, stravolgerà la rosa del Bologna, capace di tornare in Champions League, i tifosi rossoblù non si sono fatti scoraggiare, fiduciosi che il club di Joey Saputo farà un’altra grande stagione. Al Dall’Ara sono già state superate i 15mila abbonamenti venduti per il campionato 2023/24, arrivando a quota 18mila, nonostante la vendita libera sia iniziato solamente venerdì.

Abbonamenti squadre Serie A 24 25 – I casi Atalanta e Fiorentina. Il Napoli si affida a Conte

Rimangono in attesa Atalanta e Fiorentina, per cui la campagna abbonamenti non è ancora partita. Il motivo? I lavori di ristrutturazione dei rispettivi stadi, anche se la prospettiva è completamente diversa. I bergamaschi, che nello scorso campionato hanno fatto registrare oltre 11mila sottoscrizioni, apriranno il botteghino da metà luglio e nelle prime tre giornate di Serie A giocheranno sempre in trasferta, per poi usufruire dello stadio al completo dal 15 settembre, proprio nella sfida contro la Fiorentina.

Più nebulosa la situazione a Firenze, dove è in corso uno scontro fra club e il Comune. Scontro che si sta trascinando anche in tribunale visto che i viola vogliono bloccare i lavori, che sono già partiti, fino a quando non avrà un piano chiaro e definitivo per i lavori. E tutto questa incide pesantemente sulla campagna abbonamenti, che l’anno scorso è arrivata a 17.252 tessere, mentre si preannuncia un inizio di stagione a capienza ridotta per questo campionato.

Iniziata mercoledì, invece, la campagna abbonamenti del Napoli intitolata “Ripartiamo Con te”. Chiara allusione al nuovo tecnico su cui si punta per il rilancio sportivo della squadra azzurra, ma non solo.