Di Gregorio-Juve, incassa anche l'Inter: ai nerazzurri più di 2 milioni

Nella giornata di ieri, la Juventus ha ufficializzato l’operazione che porta Michele Di Gregorio in bianconero dal Monza in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato al verificarsi di alcune condizioni. Ma, per stessa ammissione del club bianconero, l’acquisto a titolo definitivo dell’estremo portiere è pressoché certo.

Un’operazione conclusa fra Juve Monza sulla base di 4,5 milioni di euro per il prestito oneroso con riscatto obbligatorio a 13,5 milioni. Inoltre, aggiungendo gli 800mila euro di oneri accessori più i 2 milioni di bonus, il trasferimento di Di Gregorio in bianconero potrebbe costare un massimo di 20,8 milioni.

Incasso Inter Di Gregorio – Plusvalenza per il Monza

Un ottimo incasso per il Monza che mette a bilancio una plusvalenza di 15,9 milioni di euro, visto che il valore di Di Gregorio al 30 giugno 2024 è di circa 2,1 milioni di euro (cifra ricavata dall’ultimo bilancio ufficiale dei brianzoli del 31 dicembre scorso). Ma a sorridere non è solo il Monza, visto che a incassare dalla cessione di Di Gregorio alla Juventus è anche l’Inter.

Incasso Inter Di Gregorio – I nerazzurri sorridono fra percentuale e contributo di solidarietà

Infatti, nell’accordo fra Inter e Monza che ha visto il passaggio in biancorosso dell’estremo difensore classe 1997, i nerazzurri hanno inserito una percentuale sulla futura rivendita del 10%. Percentuale che si calcola sulla base fissa dell’affare Juve-Monza, quindi pari a 18 milioni. I nerazzurri, quindi, oltre ai 4 milioni di euro incassati per la vendita di Di Gregorio ai brianzoli, guadagnano altri 1,8 milioni. Ma non è finita qui.

Infatti, Di Gregorio è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e per ogni trasferimento il Regolamento FIFA riconosce una percentuale alle società che hanno avuto quel giocatore nelle proprie giovanili, in base agli anni trascorsi nella stesso club. Questo meccanismo si chiama contributo di solidarietà.

Di Gregorio ha passato nelle giovanili dell’Inter dai 12 ai 19 anni e quindi, secondo il regolamento FIFA sul contributo di solidarietà, l’Inter incassa in totale 540mila euro. Cifra che si va a sommare al costo del cartellino pagato dal Monza nel 2020 (4 milioni) e al 10% sulla cessione alla Juventus (1,8 milioni) per un totale pari a 6,34 milioni.

Infine, dalla cessione di Di Gregorio alla Juventus ci guadagnano, sempre grazie al contributo di solidarietà, sia Avellino che Renate incassando 90mila euro a testa. Non saranno invece riconosciuti i 180mila euro spettanti al Pordenone, visto il fallimento del club friulano.