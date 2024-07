Samp, accordo con Ferrero: all'ex patron stipendi arretrati per 2 milioni

Dopo lunghe trattative, l’accordo fra la Sampdoria, con l’avvocato Francesco De Gennaro per gli investitori, e l’ex patron Massimo Ferrero, rappresentato da Pieremilio Sammarco, è stato trovato.

Come riporta l’edizione odierna de Il Secolo XIX, il silenzio di Ferrero delle ultime settimane corrispondeva alla parte più importante della trattativa che alla fine è arrivata alla tanto attesa fumata bianca. Se da una parte l’ex patron non potrà più attaccare la Samp, per via del patto di riservatezza appena firmato, dall’altra Ferrero si è visto riconoscere i pregressi che reclamava, sostanzialmente alcuni stipendi da presidente della Samp, per un importo complessivo di circa 2 milioni di euro.

Ora, quindi, si potrà procedere formalmente con il closing dell’accordo transattivo tombale tra Ssh Holding e gli investitori e tra Ssh e la Sampdoria presentato dalle parti al giudice Daniela Marconi lo scorso 28 maggio, adempiendo prima a una serie di attività che sono già pronte per essere affrontate nelle prossime settimane. Si parte dall’udienza al Tribunale di Milano del prossimo 22 ottobre.

Anche se, il primo di questi step, uno dei più delicati, è già stato completato. Infatti, è stata firmata la delibera assembleare di Holding Max (partecipata non solo da Massimo, ma da sua figlia Vanessa e dal nipote Giorgio), vertice della cosiddetta “galassia Ferrero” controllante della Ssh (ex controllante della Samp), circa la rinuncia e il ritiro di qualunque iniziativa processuale, esposto e/o azione di responsabilità e/o risarcitoria nei confronti di chiunque.

Nelle prossime settimane si darà adempimento a tutte le altre attività che porteranno all’esecuzione dell’accordo, tra le quali il passaggio da Ssh alla Samp sia delle ultime rate del lease back sul Baciccia con Leasint, oltre a quel famoso 21,86% di capitale azionario ancora riconducibile a Ferrero a un prezzo simbolico. Tutti tasselli che possono finire al proprio posto dopo l’accordo appena siglato con l’ex patron dei blucerchiati, che iniziano così una nuova era. Con porte aperte a nuovi investitori, come ammesso dallo stesso proprietario del club, Matteo Manfredi.